Claudia Sheinbaum llamó el 2 de septiembre de 2026 a integrantes de todos los partidos políticos a gobernar con humildad, sencillez y sin extravagancias, manteniendo siempre cercanía con el pueblo.

Durante la mañanera, la presidenta de México aclaró que el mensaje del Segundo Informe de Gobierno no está dirigido únicamente a Morena, sino a todas las fuerzas políticas.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que cada funcionario debe ser evaluado por la ciudadanía y advirtió que quienes se aparten de esos principios podrían enfrentar sanciones electorales si se detectan irregularidades que ameriten investigación.

Nota en desarollo. En breve más información...