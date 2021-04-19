Ciudad de México.- La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Mariana Boy, consideró que el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mikel Arriola, le falló al país como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En una de sus intervenciones durante el tercer y último #DebateChilango, la candidata del Verde dijo que su campaña se ha centrado en las propuestas y no en los ataques, pero consideró que en esta ocasión no podía dejar pasar la oportunidad de plantear una crítica a la "incongruencia" de Arriola Peñalosa.

"Cuando fue director del Seguro Social le incumplió al país con el programa de vales de medicina, una propuesta impulsada por el Partido Verde que fue un acuerdo del gobierno y no le cumplió a la gente. Hoy miles de familias sufren el desabasto de medicinas en nuestro país. El Partido Verde sí ha cumplido, Mikel Arriola no cumplió esta promesa".

La candidata ecologista reiteró que en la elección a nivel local PRI y PVEM "no tienen nada que ver", por lo que pidió al electorado no caer en confusiones, pues cada partido compite por separado. En su respuesta al señalamiento, Arriola presumió el 99.5 por ciento de abasto en farmacias del IMSS y pidió a Boy "no leer sus apuntes" para atacarlo.