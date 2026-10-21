Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, reconoció que hubo fallas y dificultades en la compra de medicamentos, de la cual se encarga Birmex.

Clark admitió que la compra ha requerido más tiempo y esfuerzo de lo previsto y, dado que es la primera acción para garantizar abasto de medicamentos, estas fallas habrían afectado fuertemente al sistema de salud.

Birmex enfrentó dificultades en la compra de medicamentos, reconoce Eduardo Clark

En entrevista con López-Dóriga, Eduardo Clark explicó que el suministro de medicamentos depende de distintas etapas, entre ellas, la adquisición oportuna de los productos para atender a los pacientes.

Eduardo Clark (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Eduardo Clark admitió que, anteriormente, hubo fallas en Birmex que dificult el abasto de medicamentos. La paraestatal realiza el proceso administrativo, legal y económico para formalizar la compra de medicinas e insumos.

Recordó que durante el año pasado fue necesario echar atrás la compra de medicamentos, lo que provocó retrasos por varios meses y afectó la adjudicación oportuna de numerosos contratos.

Tuvimos ese problema el año pasado, que derivó en muchos problemas durante meses. Nos tomó varios meses reponerlo. Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica

Ante las dificultades registradas, Eduardo Clark señaló que las autoridades modificaron su estrategia para evitar que se repitan los mismos problemas en las siguientes adquisiciones.

Explicó que, para el periodo de compra para 2027 y 2028, comenzaron con mayor anticipación los trabajos de planeación, negociación con la industria farmacéutica y validación de necesidades con las unidades médicas.

Desabasto se debe a incumplimiento de laboratorios y fallas en distribución, afirma Eduardo Clark

Pese al avance obtenido en el abasto de medicamentos, Eduardo Clark aclaró que aún el problema persiste, pues cerca del 5% de recetas siguen sin surtirse. Esto responde a dos factores: