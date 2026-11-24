Claudia Sheinbaum, presidenta de México, compartió que ya había detectado un problema en las apuestas digitales y publicidad de casinos, por lo que se propondrá una ley para regularlos.

La mandataria apuntó sobre los 3.9 millones de personas que participaron en apuestas en el último año, acusando que la publicidad de casinos impacta mayormente en niños y jóvenes.

Claudia Sheinbaum propondrá ley para regular apuestas digitales

En busca de disminuir los índices de ludopatía, Claudia Sheinbaum confirmó en la mañanera del pueblo del 24 de noviembre de 2026, que propondrá una ley para regular apuestas digitales y publicidad de casinos.

La mandataria externó su sorpresa al percatarse que en el Mundial 2026 la mayoría de los anuncios eran de casinos digitales, publicidad que asume impacta mayormente a niños y jóvenes.

Por ello, anunció que revisaría junto con Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Gobernación, una propuesta de ley que le mencionó para regular estos casinos digitales.

Y es que sumado a la experiencia de publicidad que vivió en el Mundial 2026, la presidenta de México explicó que en la Ley de Casinos vigente no se tomó en cuenta la parte electrónica, por lo que es importante actualizarla.

“Ha crecido mucho la apuesta digital, incluso, Rosa Icela [Rodríguez] tiene una ley, que no hemos enviado al congreso (...) porque la ley de Casinos que tiene que ver con apuestas, nunca consideró la parte electrónica, de apuestas o casino digitales y es muy importante que se regule y que se regulen también los anuncios”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por ello, y debido a que la ludopatía ya es un hecho de salud pública, Claudia Sheinbaum confirmó que esta ley se va a trabajar en el Gabinete.