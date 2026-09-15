El Senado de la República aprobó con 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el ingreso de 139 militares de Estados Unidos a México para realizar ejercicios de adiestramiento en Chihuahua.

La solicitud de ingreso contempla que los militares estadounidenses arribarán a territorio mexicano en una aeronave extranjera, además de que lo harán con su propio armamento.

Militares estadounidenses harán adiestramiento en México durante estas fechas

Durante la sesión ordinaria del lunes 14 de septiembre, el Senado autorizó el ingreso de 139 militares de la 101/a División Aerotransportada de Estados Unidos, del 20 al 30 de este mismo mes.

Los efectos estadounidenses participarán en el “Ejercicio Especializado Conjunto” con militares mexicanos, a realizarse en el Centro Nacional de Adiestramiento de la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua.

Por tanto, se espera su arribo el próximo domingo 20 de septiembre, a la 5a. Zona Aérea Militar en Santa Gertrudis.

De acuerdo con la solicitud, dicho ejercicio tiene como finalidad robustecer las capacidades de operación entre soldados de ambos países, mediante tácticas de planeación y ejecución de operaciones.

Senado aprueba ingreso de 139 militares estadounidenses para adiestramiento en Chihuahua (Regina Koesters / US Army / 7th Mobile Public Affairs Detachment)

Ante esta autorización, el Senado reiteró que el ejercicio militar conjunto se lleva a cabo en apego a los principios de soberanía, integridad territorial y respeto entre ambos países.

Por tanto, resulta en un ejemplo de responsabilidad mutua, confianza y colaboración sin subordinación en materia de seguridad.