La estadounidense Yanet Dowden, señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunta operadora logística para el trasiego de armamento de La Mayiza, fue vinculada a proceso en Sonora.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo también le impuso a Yanet Dowden prisión preventiva oficiosa por su participación con la facción del Cartel de Sinaloa.

¿De qué acusan a Yanet Dowden, supuesta traficante de armas para La Mayiza?

De acuerdo con la FGR, Yanet Dowden enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en la introducción ilícita a territorio nacional de 5,445 cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Dowden fue detenida el 11 de septiembre en las inmediaciones de la Aduana Fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora.

Autoridades localizaron los cartuchos dentro de un compartimiento ubicado debajo de los asientos traseros de un vehículo.

Dan prisión preventiva a Yanet Dowden, operadora estadounidense de La Mayiza, perteneciente al Cártel de Sinaloa (Secretaría de Marina)

Según investigaciones ministeriales citadas por El Universal, Dowden presuntamente realizaba labores logísticas para el traslado de armamento de La Mayiza.

Cabe recordar que esta es una facción del Cártel de Sinaloa relacionada por las autoridades con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco; además, la mujer habría sido oficial de una penitenciaría en Arizona, Estados Unidos.

La FGR informó que el juez calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso y estableció dos meses para la investigación complementaria, por lo que Yanet Dowden mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.