Carlos “El Chavo” Félix, yerno de “El Mayo” Zambada, se declaró culpable ante un tribunal federal de San Diego, Estados Unidos, por cargos relacionados con conspiración para el narcotráfico y el lavado de dinero.

De acuerdo con información de The San Diego Union-Tribune, la declaración de culpabilidad se presentó el viernes como parte del proceso judicial al que se enfrenta en Estados Unidos.

El acuerdo de culpabilidad incluyó admitir que era “uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetaminas del Cártel de Sinaloa" de ese estado, así como de Durango.

¿Quién es Juan Carlos, “Chavo Félix”? (Especial)

En marzo de 2027 se conocerá la sentencia de El Chavo Félix

Según el medio estadounidense, la defensa de El Chavo Félix declinó ofrecer declaración alguna sobre su cliente y su situación jurídica, al igual que la Fiscalía de San Diego.

Presuntamente, el yerno del Mayo Zambada admitió ante la juzgadora haber vendido metanfetamina y cocaína producida en sus laboratorios para ser comerciada en la Unión Americana.

A pesar de que aún se desconocen los términos de la declaración de culpabilidad, se informó que la jueza principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Cynthia Bashant, programó la audiencia de sentencia para marzo 2027.

Es de precisar que el acuerdo no significa que quede libre, sino que la sentencia puede ser menos severa que si fuera declarado culpable en un juicio más extenso.

El Chavo Félix fue detenido en 2025

El sábado 18 de enero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, fue detenido El Chavo Félix al interior de un inmueble durante un operativo encabezado por la Guardia Nacional, Sedena, Semar, FGR y SSC.

En ese momento, al yerno del Mayo Zambada se le investigaba por su probable responsabilidad en los delitos de:

Delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo

Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea