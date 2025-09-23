El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, acompañado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y los ministros Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa Mejía, recibieron esta tarde a un grupo de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los integrantes del “Movimiento Social Jubilados en Pie de Lucha” se manifestaron previamente frente a la sede del Máximo Tribunal para exponer sus demandas.

Acuerdos alcanzados entre jubilados y ministros de la Corte

Los jubilados pidieron revisar diversos expedientes relacionados con sus cuentas individuales como ex trabajadores del IMSS. Las ministras y los ministros se comprometieron a analizar a fondo las inquietudes presentadas y, de ser necesario, recabar información adicional para atender el asunto con la importancia que merece.

Al concluir la reunión, los manifestantes levantaron su movilización frente al número 2 de la calle Pino Suárez, confiados en que sus voces fueron escuchadas y sus demandas serán tomadas en consideración.