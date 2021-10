Rocío Nahle, secretaria de Energía, visita la refinería Dos Bocas

Rocío Nahle, secretaria de Energía, visitó este 15 de octubre la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, luego de las protestas y paro de labores de los trabajadores de ICA Fluor.

Rocío Nahle acudió resguardada por 2 vehículo de la Secretaría de Marina (Semar), así como uno de la Guardia Nacional.

La titular de la Secretaría de Energía visita la refinería Dos Bocas cada viernes para revisar los avances en la construcción.

Sin embargo, ahora realizó la visita en el marco de las protestas y enfrentamientos que dejaron 5 personas lesionadas y 3 más detenidas.

La Secretaría de Gobernación de Tabasco (Segotab) aseguró que existen las condiciones para que Rocío Nahle realice su visita semanal a la refinería Dos Bocas.

De acuerdo con Guillermo del Rivero, titular de la Segotab, la policía estatal volverá a intervenir en las inmediaciones de la refinería de ser necesario.

Sin embargo, el funcionario llamó a agotar el diálogo antes de usar la fuerza contra los trabajadores inconformes.

“Sí hay condiciones, no estamos ante ningún incidente como el que circuló en días pasado. Hay paz y estabilidad. - ¿Si hubiera necesidad de volver a actuar, lo harían de nuevo? – Por supuesto. Por una parte, tiene que privilegiarse el diálogo, pero no puede existir diálogo con violencia. Por supuesto que no pueden existir acuerdos cuando lo que se pide no es legítimo”

Guillermo del Rivero, titular de la Segotab