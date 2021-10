México. - La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle “trolleó” a Felipe Calderón luego de éste lanzara una crítica por el conflicto que se ha registrado en la refinería de Dos Bocas.

Por medio de Twitter, Felipe Calderón compartió un mensaje en el cual indicó en tono irónico que los derechos de los trabajadores deben ser respetados “en la refinería de mi compadre”.

En el tuit con el que parafraseó un refrán popular, Felipe Calderón también sentenció que el gobierno federal ha actuado de forma hipócrita e incongruente en el conflicto de la refinería de Dos Bocas.

“Que se respeten los derechos de los trabajadores en la refinería de mi compadre. Hipocresía, incongruencia. Fariseos” Felipe Calderón

Felipe Calderón critica conflicto en refinería Dos Bocas (@FelipeCalderon )

Rocío Nale recuerda a Felipe Calderón su proyecto inconcluso de refinería en Tula

Ante el mensaje de Felipe Calderón, Rocío Nahle compartió una publicación con la cual respondió y al mismo tiempo “trolleó” al esposo de Margarita Zavala.

En su tuit de respuesta, Rocío Nahle le cuestionó a Felipe Calderón si en su crítica se estaba refiriendo a la “refinería de Tula”.

Así preguntó Rocío Nahle al político michoacano, al recordarle el proyecto de la refinería que se construiría en Tula, Hidalgo, pero que terminó inconcluso al finalizar su sexenio.

Rocío Nahle incluyó un su publicación una fotografía con la cual “trolleó” a Felipe Calderón, pues en la imagen se muestra el terreno donde se construía la refinería de Tula, pero con un dibujo en representación de una refinería.

“¿Será que usted @FelipeCalderon se refiere a esta refinería en Tula?” Rocío Nahle

Rocío Nahle responde y trollea a Felipe Calderón (@rocionahle )

Explica Felipe Calderón el sentido de su primer tuit

Tras la respuesta de la secretaría de Energía, Felipe Calderón publicó un segundo mensaje en el cual explicó que en su primer tuit citó el dicho “hágase la voluntad de Dios en la milpa de mi compadre”.

Asimismo, el ex militante del PAN señaló que no pensó que necesitaría dar una explicación de su primer mensaje, pero dijo que hay “quien no entiende”.

“Es una paráfrasis del célebre refrán: “hágase la voluntad de Dios en la milpa de mi compadre”. No pensé que fuera necesaria la explicación, pero veo qué hay quien no entiende” Felipe Calderón

Felipe Calderón explica su tuit (@FelipeCalderon )

¿Qué está ocurriendo en la refinería Dos Bocas?

Este miércoles 13 de octubre, se cumple el segundo día de protestas por parte de trabajadores de la empresa ICA Fluor, en la refinería Dos Bocas.

El grupo de trabajadores que mantiene tomadas las instalaciones de la refinería Dos Bocas, denuncia amalas condiciones de trabajo.

Este día, elementos de la policía estatal se desplegaron la refinería Dos Bocas para resguardar las instalaciones, sin embargo durante los hechos lanzaron bombas de gas lacrimógeno a los inconformes.

Sobre las acciones de las autoridades, circulan en redes sociales diferentes videos en los cuales se muestra que los trabajadores huelguistas resultaron lesionados.

Incluso, en uno de los videos se muestra a uno de los empleados tirado en el suelo, tomándose el rostro ensangrentado y gritando que perdería un ojo.