Rocío Nahle acusa que en la refinería Dos Bocas hay pleito entre grupos

México.- Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener) declaró que los enfrentamientos en la refinería Dos Bocas son causa de un “pleito entre grupos”.

Durante su salida de Palacio Nacional, Rocío Nahle fue cuestionada por los enfrentamientos entre trabajadores, autoridades y el sindicato de ICA Fluor en la refinería de Dos Bocas, a lo que se limitó a responder:

Además, la titular de la Sener, señaló que es mentira que a los trabajadores de la empresa ICA Fluor no se les este pagando las horas extras que han laborado en la refinería Dos Bocas.

Respecto a las tres personas lesionadas y una presunta persona muerta debido a las agresiones por parte de los elementos de la policía estatal, Rocío Nahle dijo que solo se trato de “lesiones” pero nada de gravedad.

“Tuvieron lesiones, pero nada de gravedad. Lo único que sé es que la Policía estatal nos ayudó a contener porque no se les permitió la entrada y no se les permitirá la entrada”.

Finalmente, la titular de la Sener, Rocío Nahle aclaró que los inconformes son alrededor de 300 trabajadores, y no cinco mil como se informó en un principio.

Lo anterior, luego de que diversos medios locales señalaran que durante las manifestaciones en la refinería Dos Bocas se encontrarán en paro cerca de cinco mil trabajadores inconformes es con el sindicato de ICA Fluor.

“Son 10 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular afecte una obra tan importante”.