Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard podrían irse a otro partido, pero Claudia Sheinbaum no, dijo Federico Arreola, quien consideró que como en el futbol, al senador, AMLO podría darle su carta de libertad.

De acuerdo con el periodista Federico Arreola, la comentocracia destaca que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard pueden emigrar a otro partido, pero no dicen lo mismo de Claudia Sheinbaum.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) elegirá quién será el candidato a la Presidencia en las elecciones del 2024 y entre los suspirantes destacan:

¿Por qué piensan que Ebrard y Monreal van a pelearse con AMLO, y Sheinbaum no?

Ricardo Monreal demuestra que no está solo tras críticas de AMLO

En opinión de Federico Arreola, mientras Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard podrían irse a otro partido, Claudia Sheinbaum no lo hará si no queda como candidata presidencial de Morena.

El periodista destacó a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, la actitud de AMLO hacia Ricardo Monreal por el tema de la Guardia Nacional en el Senado.

En este sentido, Federico Arreola dijo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le aplicó a Ricardo Monreal lo que se aplica en el futbol cuando un jugador es muy caro y no rinde en la cancha.

“Le dicen ‘quedas en libertad de buscar otro equipo’”, dijo el director de SDPnoticias, quien señaló que el senador de Morena es un político muy demandante; exige mucho mantenimiento.

“No lo invita (AMLO) cada semana desayunar (y) se molesta, y arma escandalitos por aquí y por allá. Si no le garantizan la candidatura presidencial amenaza con irse a otro lado”

Federico Arreola apuntó que los comentócratas dicen que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal están listos para irse a otro partido, aunque no dicen lo mismo de Claudia Sheinbaum.

El periodista indicó que si bien al senador ya le tomaron la palabra y le han dicho que se vaya con Dante Delgado a Movimiento Ciudadano, no lo va a hacer.

“A mí, Monreal siempre me ha parecido puro rollo y no termina de aventarse, si no va a la segura como lo hizo en Zacatecas, cuando se reveló y se salió del PRI y se pasó al PRD que empezaba en franco crecimiento”

Federico Arreola