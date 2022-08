A Claudia Sheinbaum no le ofende que le digan corcholata, pues la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) afirmó que está segura de ella y de lo que representa.

Así lo manifestó Claudia Sheinbaum al participar este jueves 26 de agosto en la tercera reunión plenaria de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.

Al abordar el tema de los aspirantes de Morena a la sucesión presidencial en las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum aseguró que a ella no le ofende que le digan corcholata.

Sobre el mote de las “corholatas”, la jefa de Gobierno de la CDMX rememoró que se trata de un término que se usó en el cambio de gobierno de Luis Echeverría al de José Luis López Portillo.

Tras explicar el origen, Claudia Sheinbaum sentenció que a ella no le ofende que se le denomine como una corcholata e incluso, cuestionó a quienes puede llegar a ofender dicho término.

Asimismo, desestimó las posibles implicaciones negativas que pueda tener la palabra en cuestión, pues destacó que ella está segura de quién es y de lo que representa.

Al sentenciar lo anterior, Claudia Sheinbaum incluso se manifestó a favor de que se siga usando el sobrenombre de de “corcholatas”, para los aspirantes de Morena a las elecciones 2024.

Lo anterior debido a que lanzó un “qué vivan las corcholatas”, entre gritos de apoyo y aplausos por parte de sus simpatizantes.

“A mí no me ofende el tema de las corcholatas, no sé a quién le ofenda, pues digo, cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que representa y del movimiento que representa, pues que vivan las corcholatas”

Claudia Sheinbaum