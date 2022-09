¿Por qué piensan que Ebrard y Monreal van a pelearse con AMLO, y Sheinbaum no?

Para la comentocracia Monreal y Ebrard romperán con AMLO si no les da la presidencia. ¿Ambiciosos vulgares, diría Andrés Manuel? Pues eso. No he leído a nadie diciendo algo así de Claudia.