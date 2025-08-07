El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló cuánto costó el desayuno en el Hotel Rosewood Villa Magna, durante sus vacaciones en Europa.

Fue el penúltimo fin de semana de julio que Ricardo Monreal fue captado desayunando en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, en España, el cual es considerado un sitio de hospedaje de lujo, contrario a principios de Morena.

Tras ser captado en dicho hotel desayunando, Ricardo Monreal negó hospedarse en una de sus habitaciones, que cuestan 28 mil pesos, sino que estaba celebrando su aniversario con su esposa, María de Jesús Pérez Guajardo.

Ricardo Monreal reveló cuánto costó el desayuno en sus vacaciones en Europa

Durante conferencia de prensa, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre sus vacaciones en Europa y reveló a medios que del desayuno en el Hotel Rosewood Villa Magna, sólo pagó 100 euros, es decir, 2 mil 171 pesos.

Acorde con Ricardo Monreal, no tomó el regaño de Claudia Sheinbaum como algo personal, sin embargo, tenía un compromiso con su familia y descartó haber hecho un acto indebido o inmoral de llevar a su esposa de vacaciones.

Repitió lo que había señalado a su regreso a México, referente a que le tiene más miedo a su esposa que a cualquiera de la oposición, aunque Ricardo Monreal aseveró que todo lo dicho sobre sus vacaciones en Europa es falso.

En este punto, Ricardo Monreal destacó que no hay pruebas de que se haya hospedado en el Hotel Rosewood Villa Magna, ya que sólo fue a desayunar en su buffet, por lo que pagó 80 o 100 euros, cuyo precio es menor que aquí en México.

Y posteriormente de su desayuno, Ricardo Monreal y su esposa se fueron a caminar por las calles de Madrid, España, ya que destacó la importancia de cumplirle a la pareja, como recomendó a los medios presentes.

Ricardo Monreal también habló sobre vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán y la carta que contenía su respuesta

Asimismo, medios preguntaron a Ricardo Monreal sobre la carta de Andrés Manuel López Beltrán, en donde explicó sus razones detrás de sus vacaciones y aunque lo respeta mucho, está de lado de la presidenta.

Ricardo Monreal recordó que Claudia Sheinbaum ya había expresado su sentir con las vacaciones tanto de Andrés Manuel López Beltrán como el propio diputado, por lo que tiene razón en su llamado a la austeridad.

Añadió que como funcionarios, deben asumir los principios de Morena, por lo que deben hacer caso a Claudia Sheinbaum, ya que es no sólo la presidenta de México, también la máxima figura en su partido aunque no esté afiliada.

A su vez, Ricardo Monreal también destacó la unidad debe ser lo más importante en Morena en estos momentos, pese a que como explicó, la oposición aprovechó de “manera tan perversa” las vacaciones en Europa como fue su caso.

Referente a lo señalado por los hermanos López Beltrán de supuestos espías contra Morena, Ricardo Monreal descartó que se vaya a presentar una denuncia, por lo menos de su parte, así como tampoco una iniciativa.