Ricardo Monreal, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se pronunció sobre las versiones en las que se afirma que perdió su visa de Estados Unidos.

Tras revelarse que Estados Unidos retiró la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, circularon versiones sobre una lista de políticos mexicanos que correrán con la misma suerte.

Al respecto, se dice que uno de los políticos que estarían en riesgo de ser despojados de su visa por presuntos vínculos con el crimen organizado es Ricardo Monreal, quien respondió a las versiones.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respondió a los rumores en las que se asegura que se le retirará su visa de Estados Unidos.

En conferencia de prensa realizada este 15 de mayo en San Lázaro, fue cuestionado sobre los dichos en los que además se asegura que el retiro de la visa es por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ante ello, Ricardo Monreal resaltó que se tratan de versiones totalmente falsas, pues resaltó que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, ya negó la existencia de la supuesta lista.

Sin embargo, Ricardo Monreal rechazó que las acusaciones en su contra le generen algún tipo de molestia, pues aseveró que durante toda su vida y carrera, ha caminado “con la adversidad”.

Sobre lo anterior, recordó que en 1997 el gobierno mexicano encabezado por Ernesto Zedillo, pidió a las autoridades de Estados Unidos vincularlo con asuntos relacionados con el narcotráfico.

A pesar de dicha andanada, el diputado de Morena destacó que salió bien librado, por lo cual aseveró que en estos momentos y ante las versiones sobre el retiro de su visa, se encuentra “muy tranquilo”.

Luego de rechazar que esté en riesgo de perder su visa de Estados Unidos por tener supuestos vínculos con el crimen organizado, Ricardo Monreal aseguró que se encuentra muy tranquilo.

Así lo sentenció el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro al destacar que la actual andanada mediática por parte de la “oposición” no es algo nuevo en su carrera como político.

Tras recordar un episodio similar, Ricardo Monreal sentenció que pese a los señalamientos que se le han hecho, nunca se ha visto en la necesidad de enfrentar a la justicia siendo la parte acusada.

Por tal motivo, destacó que si bien “la calumnia” ha estado detrás de él a lo largo de toda su carrera, está tranquilo en estos momentos, más aun cuando las autoridades ya negaron las versiones.

“Estoy muy tranquilo porque el que nada debe, nada teme, nunca he estado frente a un Ministerio Público en mis 44 años de vida política, nunca he estado frente a un juez, nunca he sido investigado de nada, aunque la calumnia me ha perseguido toda la vida”

Ricardo Monreal