El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, podría ser aliado del ex priista, Osorio Chong, quien apenas el miércoles pasado dejó las filas del PRI.

El día de ayer, miércoles 22 de marzo, Miguel Ángel Osorio Chong presentó su renuncia en la coordinación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado. Declaró que esta decisión se debió a una serie de diferencias que tuvo con Alejando “Alito” Moreno, dirigente nacional del partido.

Miguel Ángel Osorio Chong ha presentado su iniciativa para volverse un senador independiente, situación que fue aprovechada por Ricardo Monreal para destacar que “estos cuatro años y medio fueron muy fructíferos [...] Tengo muy buena opinión de él (Osorio Chong) como ser humano, como político, como senador de la República”.

Miguel Ángel Osorio Chong (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Ricardo Monreal aplaude el trabajo de Miguel Ángel Osorio Chong

Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena, dio a conocer durante una conferencia de prensa que el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le hizo llegar una carta en la cual le informaba sobre su renuncia en la bancada del PRI.

“Es un hombre responsable, políticamente serio y que no me involucro en su proceso interno, pero le extiendo siempre la mano a él”, declaró Ricardo Monreal. Recalcó además que no se involucraría en el proceso interno:

“No haré ninguna calificación ni juicio sobre su proceso interno, no me voy a involucrar en la vida interna de su grupo parlamentario”, destacó el Senador de la República Mexicana, Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal en crisis con Morena (Cuartoscur / Daniel Augusto)

¿Miguel Ángel Osorio Chong se incorporará a la bancada de Morena?

Pese a los buenos comentarios que ha lanzado Ricardo Monreal hacia Miguel Ángel Osorio Chong y su reciente decisión de abandonar la bancada del PRI, aparentemente no se tiene contemplada su unión a las filas de Morena.

Ricardo Monreal aclaró que “Él es una gente que tiene muy definida su posición política y no cometería un exceso como ese. El tendrá mi amistad permanentemente”. Además, enfatizó que su relación con él se trata únicamente de respeto político.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dejó claro que este proceso se tratará con cordialidad política, misma que tiene hacía todos los partidos.