Miguel Ángel Osorio Chong ya no será coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, informó el propio legislador en conferencia de prensa que ofreció este miércoles 22 de marzo.

Al dar a conocer que dejará de ser el coordinador del partido tricolor en la Cámara de Senadores, el legislador resaltó que su decisión también implica dejar de formar parte de la bancada del PRI.

Sin embargo, Miguel Ángel Osorio Chong explicó que dejar de ser parte de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores, no implica renunciar a su militancia tricolor.

Miguel Ángel Osorio Chong (Graciela López / Graciela López)

Miguel Ángel Osorio Chong dejará la bancada del PRI, pero no renuncia a su militancia

En medio del clima de confrontación por las diferencias con Alejandro Moreno , Miguel Ángel Osorio Chong anunció que ya no será el coordinador del PRI en la Cámara de Senadores.

En conferencia de prensa, el legislador destacó que no solo dejará de ser el coordinador del PRI, sino que también abandonará la bancada del tricolor en la Cámara de Senadores.

Cuestionado sobre si dicha determinación implica que deje también de ser militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , el senador negó que abandonará las filas tricolores.

Así lo aclaró el ex secretario de Gobernación al exponer que ya no seguirá siendo integrante de la fracción parlamentaria del PRI, pero no renuncia a su militancia en el partido.

“No renuncio a mi militancia, pero por supuesto que no estaré en este grupo parlamentario” Miguel Ángel Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong no ha decidido si se integrará a otra bancada; podría ser senador independiente

Tras el anuncio de dejar la coordinación del PRI en la Cámara de Senadores y abandonar al grupo parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong habló sobre lo que sería su futuro.

Ante las versiones de su posible incorporación a la fracción de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Osorio Chong indicó que aún no ha tomado la decisión de sumarse a otra bancada.

Y es que indicó que hasta el último momento estuvo en busca de acuerdos dentro de su partido para evitar asumir una posición tan drástica como la que terminó por tomar.

No obstante, abrió las puertas a la posibilidad de ser un senador independiente, ya que resaltó que no es necesario ser integrante de algún grupo parlamentario para realizar su trabajo.

Además, apuntó que su decisión de dejar de ser parte del grupo parlamentario del PRI se trata de una determinación personal, ya que ningún otro compañero del tricolor lo seguirá.

“Salgo solo, mis compañeros habrán de tomar su propia decisión (...) no he platicado con nadie, no he platicado con ningún grupo parlamentario, absolutamente con ninguno, tomaré decisiones más adelante. Al final no necesariamente hay que estar en ningún grupo parlamentario” Miguel Ángel Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong (Andrea Murcia / CUARTOSCURO)

Miguel Ángel Osorio Chong denuncia intervención de Alejandro Moreno para removerlo como coordinador

En el mensaje donde anunció su renuncia como coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Osorio Chong acusó que Alejandro Moreno intervino de manera inadecuada.

El legislador denunció que pese a que el mismo Alejandro Moreno negó interés en el tema de la coordinación del PRI, se presentó en la Cámara de Senadores para impulsar su remoción .

Sobre ello, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que el líder nacional del PRI acudió este 22 de marzo a la Cámara de Senadores, con el fin de preparar el “golpe” en su contra.

Fue en dicho contexto que apuntó, tomó la decisión de dejar la coordinación del PRI en la Cámara de Senadores para abrir paso a las “pretensiones” de Alejandro Moreno.

Pese a lo ocurrido, el senador garantizó que continuará impugnando las reformas a los estatutos del PRI con los que afirma, Alejandro Moreno quiere continuar al frente del partido.