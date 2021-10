Ricardo Monreal: “no quiero pelear con AMLO, vamos a ganar a la buena”

México. - Ricardo Monreal declaró que no quiere pelear con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ganará la candidatura de Morena a la presidencia de México en 2024 “a la buena”.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, acudió a la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de Michoacán, donde dio declaraciones a medios.

Sheinbaum y AMLO se ven muy bien, dice Monreal

Ricardo Monreal fue cuestionado respecto al apoyo del presidente AMLO a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como posible candidata de Morena a la presidencia de México.

“Es una cosa normal, se ven muy bien, pero nosotros vamos a seguir”, afirmó Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal destacó que está acostumbrado a la adversidad y a no ser favorito de quienes gobiernan, pero ganará la candidatura de Morena.

“Hoy me siento tranquilo y no quiero pelear con el presidente, no lo voy hacer y vamos a ganar a la buena dentro de Morena”, aseguró.

Monreal sólo va con Morena, descarta otro partido

Ricardo Monreal reiteró que su único objetivo es ser candidato presidencial de Morena y descartó adherirse a otros partidos.

“Sino hay oportunidad con Morena, voy a ir por Morena (…) Sólo tengo una aspiración es ir de candidato a la presidencia y luego ganar la presidencia o nada” Ricardo Monreal, senador de Morena

Finalmente, Ricardo Monreal aseguró que la relación que tiene con el presidente AMLO es de respeto, amistad y total admiración.

AMLO muestra apoyo a Sheinbaum

Las declaraciones de Ricardo Monreal se dan luego de que el presidente AMLO elogió a Claudia Sheinbaum por gobernar “muy bien”, durante la inauguración del Banco de Bienestar en la CDMX.

En esa ocasión, el presidente AMLO se tomó una fotografía con Claudia Sheinbaum en la que le levantó la mano, la imagen causó polémica porque se interpretó como un apoyo total hacia ella.

AMLO y Claudia Sheinbaum (Juan Sotelo / Cuartoscuro)

Por su parte, Claudia Sheinbaum han negado que esté pensando en ser candidata de Morena para las elecciones a la presidencia de México en 2024.

El presidente AMLO en algunas ocasiones ha dado lista de posibles candidatos presidenciables, sin embargo, no menciona a Ricardo Monreal.