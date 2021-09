Claudia Sheinbaum niega que cumplidos con AMLO sean por elecciones de 2024

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, realizaron un intercambio de cumplidos en los últimos días.

Ante los halagos por ambas partes, Claudia Sheinbaum negó que se tratara de “un guiño” a las elecciones presidenciales de 2024, sino reconocimientos al trabajo en conjunto.

La jefa de gobierno aseguró que los cumplidos no tienen que ver con 2024, luego de que AMLO visitó Xochimilco este viernes 24 de septiembre.

Claudia Sheinbaum recordó que ella colaboró con AMLO cuando era jefa de gobierno y después en el “movimiento social” con el que llegó a la presidencia.

“[...] y cuando se anuncia lo que significa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Parque de Xochimilco, es recordar de donde venimos, todo lo que luchamos y lo que estamos logrando con esta transformación”, dijo.

En la mañanera del 24 de septiembre, AMLO aseguró que se siente muy bien representado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la CDMX.

AMLO afirmó que hacer giras por la CDMX no es muy necesario debido a que su gobierno está asentado en la capital porque los ciudadanos tienen un mayor acceso a la información.

Y destacó que por la buena relación que su gobierno tiene con Claudia Sheinbaum.

“[...] tenemos muy buena relación con la jefa de gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de gobierno”.

AMLO