Reyes Rodríguez Mondragón, ex presidente del Tribunal Electoral, reveló la polémica razón por la que no apoyó a Mónica Soto como presidenta del TEPJF.

Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2023, Reyes Rodríguez Mondragón anunció su renuncia como titular del Tribunal Electoral, por una “situación atípica” y para “mantener la funcionalidad de la institución”.

Previamente, magistrados del Tribunal Electoral ya habían exigido su renuncia, pues acusaron que ya no confiaban en el liderazgo y manejo de los recursos de Reyes Rodríguez Mondragón.

Ante su renuncia, Mónica Soto fue nombrada la nueva magistrada presidenta del Tribunal Electoral, con efecto a partir del 1 de enero de 2024, en sustitución de Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, el ex magistrado presidente no apoyó a Mónica Soto para que fuera su sucesora al frente del Tribunal Electoral, y ya dio a conocer la polémica razón.

En entrevista para Milenio, Reyes Rodríguez Mondragón habló sobre la polémica razón que lo llevó a no apoyar a Mónica Soto como ministra presidenta del Tribunal Electoral.

De acuerdo con él, no dio su voto a Mónica Soto por pérdida de confianza, tal y como ella y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Puentes Barrera denunciaron en su contra.

Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la falta de confianza hacia ella se debió por la forma en que Mónica Soto y los otros dos magistrados exigieron su renuncia.

“La pérdida de confianza que expresaron en ese contexto es mutua. Y es mutua por relación a todo el proceso, la forma en que se condujo la petición de renuncia generando en la opinión pública especulaciones, dudas, poniendo en una condición de cuestionamiento no sólo a quienes integramos el TEPJF sino a la institución que es clave para la democracia mexicana y además, insertos en el proceso electoral”.

Por otra parte, Reyes Rodríguez Mondragón reiteró su inocencia con respecto a los cuestionamientos sobre su manera de conducirse y actuar al frente del Tribunal Electoral.

“Que se me juzgue por mis sentencias, que se revise el ejercicio de esa independencia en los votos y en los argumentos”.

En ese sentido, reveló que algunos políticos acudieron al Tribunal Electoral para ofrecerle el nombramiento de magistraturas regionales, para lo que se negó rotundamente.

“Aquí en el Tribunal me vinieron a ofrecer el nombramiento de magistraturas regionales y les dije que no. En audiencia, han venido a decirme que a quién me interesa nombrar en las magistraturas regionales”.

Reyes Rodríguez Mondragón