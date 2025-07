Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ve un futuro “escabroso” en el organismo si se llega a aprobar una propuesta de la reforma electoral; te decimos en qué consiste.

Durante la conferencia del martes 15 de julio de 2025, la consejera Guadalupe Taddei se pronunció ante la posibilidad de que la próxima reforma electoral dicte que los consejeros sean designados por elección popular.

Además, ante el cuestionamiento de que el INE podría transferir sus datos para la nueva base de la CURP biométrica, la consejera Guadalupe Taddei afirmó que el Poder Ejecutivo no ha hecho ninguna solicitud al respecto.

El martes 15 de julio de 2025, Guadalupe Taddei habló sobre la posibilidad de que la próxima reforma electoral dictó que la designación de los consejeros del INE se haga por elección popular, como pasó en la reforma judicial.

Guadalupe Taddei dijo que si se aprueba esta propuesta de la reforma electoral se complicaría el futuro del INE, más para quienes llegarían a ocupar los nuevos cargos en los consejos de este organismo.

Sin embargo, la consejera presidenta del INE pidió no hacer especulaciones y esperar la propuesta oficial que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su discusión en el próximo periodo de sesiones.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, también dijo que la elección popular de los consejeros no podría darse como se estableció en la reforma judicial, pues resaltó que éste organismo es autónomo y no parte de los tres poderes.

En ese sentido, comentó que el Poder Judicial y el INE son instituciones distintas que cuentan con atribuciones y funciones muy diferentes, por lo que no sería viable llevar a cabo una votación popular como podría establecer la reforma electoral.

Respecto a la implementación de la CURP biométrica como nuevo documento de identificación oficial, Guadalupe Taddei dijo que el INE defenderá la credencial para votar y aseguró que no será reemplazada.

Asimismo, Guadalupe Taddei señaló que el gobierno no les ha pedido ningún dato del padrón electoral para conformar el nuevo documento de identificación oficial y hasta el momento no se ha planteado la transferencia de estos datos.

“No es así, no hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera, como puede ser el caso que tú misma planteas, pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es de que no hablemos de que se va a entregar el padrón y la lista nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento”.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE