Benito Taibo dejará la Dirección General de Radio UNAM y será sustituido por la investigadora Cinthya García Leyva desde el próximo 16 de enero de 2027, debido a las auditorías en la institución.

Hasta el momento, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se ha pronunciado en sus medios oficiales sobre el cambio en la directiva de Radio UNAM; sin embargo, Cinthya García Leyva confirmó su nuevo cargo.

Cinthya García Leyva es maestra y doctora en Literatura Comparada por la UNAM, investigadora y gestora cultural, así como conductora de la serie Islas Resonantes y directora de La Casa del Lago de su alma mater.

Radio UNAM tiene nueva directora: Cinthya García Leyva sustituirá a Benito Taibo desde enero

La Difusión Cultural de la Máxima Casa de Estudios dio a conocer que Cinthya García Leyva dejará su cargo en Casa del Lago para ser la nueva directora de Radio UNAM en sustitución de Benito Taibo, a partir de enero 2027.

De acuerdo con lo señalado por la universidad, el nombramiento de Cinthya García Leyva busca fortalecer el desempeño de Radio UNAM, así como consolidar su función social en pro del desarrollo de proyectos.

Radio UNAM tiene nueva directora: Cinthya García Leyva sustituirá a Benito Taibo (Redes sociales)

Cinthya García Leyva sería también una nueva perspectiva, la cual responde a la determinación de la UNAM para renovar enfoques y contribuir a que sus objetivos tengan un mayor impacto tanto en la comunidad como en la sociedad.

La designación de Cinthya García Leyva fue un acuerdo entre Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, con la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán, quien en agosto confirmó una auditoría a la gestión de Benito Taibo.

Tras la llegada de Cinthya García Leyva a Radio UNAM, será el antropólogo Pablo Landa quien asuma la dirección de Casa del Lago, igualmente a partir del 16 de enero 2027.

Benito Taibo deja Radio UNAM: qué se sabe sobre la auditoría a su gestión

Tanto Leonardo Lomelí como la coordinadora de Difusión de Cultura agradecieron las contribuciones de Benito Taibo al frente de Radio UNAM, ya que aseguraron que fortaleció dicho proyecto.

Sin embargo, no revelaron los resultados de las auditorías que habrían realizado a Radio UNAM tras señalamientos de El Universal, que corresponden a facturas de 175 mil pesos en restaurantes a cargo de la universidad.

Benito Taibo tampoco se ha pronunciado sobre su salida de Radio UNAM tras diez años como director, ya que fue nombrado en diciembre de 2006 por el exrector Enrique Graue y el entonces coordinador Jorge Volpi.