¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, es una modelo y exreina de belleza de Sinaloa quien fue arrestada en San Diego, California en Estados Unidos tras ser acusada por el asesinato en primer grado del narcotraficante ‘El Chato’.

A Vanessa Gurrola se le ha vinculado con Los Chapitos tras aparecer en folletos junto con el apodo de ‘La Sapa’, en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis

¿Qué edad tiene Vanessa Gurrola?

De acuerdo a la ficha de arresto de Vanessa Gurrola presentada por el reportero de Milenio Ángel Hernández Díaz, la modelo nació el 13 de mayo de 1993; por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

¿Vanessa Gurrola tiene pareja?

No se sabe si Vanessa Gurrola tiene actualmente una pareja; sin embargo, se sabe que mantuvo una relación sentimental con narcotraficante y operador de Los Arellano Félix, ‘El Chato’ -nombre desconocido-, de quien ahora se le acusa haber asesinado.

Pues de acuerdo a los reportes, Vanessa Gurrola habría sido una pieza fundamental en la planeación del asesinato de ‘El Chato’, quien estaba vinculado a Edwin Huerta Nuño ‘El Flaquirto’, operador de Los Arellano Félix.

¿Qué signo zodiacal es Vanessa Gurrola?

Al haber nacido el 13 de mayo, Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo sinaloense arrestada por el presunto asesinato de un narcotraficante, pertence al signo zodiacal Tauro.

Tauro es uno de los signos zodiacales relacionados al elemento Tierra, y de acuerdo a los expertos, estos signos son descritos como:

Estables y confiables

Pacientes y persistentes

Prácticos y realistas

Sensuales y amantes del placer

Testarudos

¿Vanessa Gurrola tiene hijos?

Vanessa Gurrola no tiene hijos.

¿Qué estudió Vanessa Gurrola?

Se sabe que Vanessa Gurrola estudió hasta la preparatoria en el Instituto Cervantes del Pacífico y desde muy pequeña participó en distintos carnavales regionales.

Sin embargo, no se tienen registros de que Vanessa Gurrola haya realizado estudios de grado superior.

¿En que ha trabajado Vanessa Gurrola?

Como se reveló, desde pequeña Vanessa Gurrola participó en certámenes de belleza y carnavales regionales de Sinaloa.

Lo cual la impulsó a incursionar en el mundo del modelaje; también se sabe que Vanessa Gurrola lanzó su propia línea de productos para adelgazar y se posicionó como una influencer con alto reconocimiento en redes sociales.

En 2018 comenzó a hacerse viral ya que, varios medios y en redes sociales, confundieron su apariencia con la de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Tras la difusión de su imagen y volverse viral, Vanessa Gurrola reveló que su crecimiento en redes fue exponencial, lo cual consolidó su carrera como influencer.

En sus redes sociales muestra su vida de viajes y lujo, pero en septiembre del 2024 fue vinculada a Los Chapitos luego de que folletos se repartieran en avionetas en donde aparecía como una de las principales colaboradoras de esta organización criminal.

Además de Vanessa Gurrola, también apareció la fotografía de la maquillista Sheila Paola Urías Vázquez; ambas asociadas en actividades inmobiliarias y lavado de dinero para Los Chapitos.

Vanessa Gurrola y las demás personas plasmadas en dichos folletos, también se les denunciaba por extorsión, tortura y fraude inmobiliario relacionada con la organización criminal.

Estos volantes contenían información de contacto con las autoridades mexicanas y de agencias en Estados Unidos como la DEA.

Vanessa Gurrola ‘La Sapa’ fue arrestada en San Diego, California en Estados Unidos tras contar con una orden de aprehensión en relación al asesinato del narcotraficante ‘El Chato’, de quien se dice mantenía una relación sentimental.

Ella regresaba de un viaje de Indonesia y cruzó por Estados Unidos, en donde se le arresto bajo el cargo de asesinato en primer grado del narcotraficante quien era operador de Los Arellano Félix; también la posicionan como pieza principal en la planeación del homicidio de su ex pareja.

De acuerdo a la información que ha salido en medios, el arresto de Vanessa Gurrola ocurrió el pasado 9 de octubre; sin embargo, se dio a conocer apenas el pasado 16 de octubre.

De momento ella permanecerá en el centro de reclusión Las Colinas, en San Diego hasta que llegue su nueva audiencia el próximo 20 de octubre.

Se espera que se presente una acusación contra Vanessa Gurrola por el asesinato de El Chato ocurrido el 17 de febrero del 2024 en University City, California muy cerca de Tijuana, Baja California; además de otros asesinatos vinculados a disputas entre organizaciones criminales mexicanas.