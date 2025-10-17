Vanessa Gurrola, ex reina de belleza de Sinaloa, fue arrestada en San Diego, California en Estados Unidos por el presunto asesinato en primer grado de un narcotraficante.

Vanessa Gurrola habría matado a un narcotraficante colaborador de Los Arellano Félix

Se reveló que Vanessa Gurrola de 32 años de edad, ex reina de belleza, modelo sinaloense y vinculada a Los Chapitos, fue arrestada el 9 de octubre de 2025 en San Diego, California en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, Vanessa Gurrola enfrenta acusaciones de homicidio en primer grado del narcotraficante ‘El Chato’, quien era operador del Cártel de Los Arellano Félix.

Arresto de la modelo Vanessa Gurrola, por el asesinato de un narcotraficante (@AngelenHD / X )

El asesinato del narcotraficante apodado ‘El Chato’, ocurrió el pasado 17 de febrero del 2024 luego de que se reportara la muerte a tiros de dos personas en University City, zona sureña de California y cerca de Tijuana, Baja California.

El joven al que apodaban ‘El Chato’ -cuyo nombre sigue siendo desconocido- colaboraba con Edwin Huerta ‘El Flaquito’, operador de Los Arellano Félix dedicado al robo de cargamentos de droga que cruzaban de Tijuana a San Diego.

Las fuentes revelan que Vanessa Gurrola mantenía una relación sentimental con ‘El Chato’, quien hasta el momento de su asesinato no contaba con una acusación estatal o federal, pues fue presentada hasta el 10 de octubre y su detención se dio a conocer el 16 de octubre.

Vanessa Gurrola, modelo sinaloense es arrestada por el presunto asesinato de un narcotraficante (@vanessagurrola_ / Instagram )

El arresto de Vanessa Gurrola ocurrió el 9 de octubre y se prevé que su audiencia sea el lunes 20 de octubre en la corte de San Diego; mientras tanto permanecerá recluida en el centro de detención Las Colinas.

Vanessa Gurrola apareció en folletos por supuesto vínculos con Los Chapitos

En septiembre del 2024, Vanessa Gurrola fue vinculada a la guerra interna del Cártel de Sinaloa pues su nombre fue incluido en folletos lanzados desde avionetas en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.

En ellos se señalaba a la modelo junto con otras personas de ser operadores de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.