El pasado miércoles 16 de octubre de 2024 Genaro García Luna fue sentenciado tras ser hallado culpable por nexos con el narcotráfico, siendo la primera vez en todo el juicio que habló el ex funcionario federal.

De acuerdo con los reportes, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, habló antes de conocer cuál sería su condena.

En su oportunidad Genaro García Luna decidió romper su silencio tras más de un año de juicio, enviando un mensaje al pueblo de México .

“Sé que no es el foro para demostrar y para pelear por mi inocencia, pero es la primera vez que hablo desde que me detuvieron. Quiero refrendarle a mi familia y al pueblo de México que no cometí ninguno de los delitos”.

Genaro García Luna