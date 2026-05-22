Selenne Hernández Herrera es la alcaldesa de Capulhuac, municipio del Estado de México para el periodo 2025-2027, por lo que te damos los detalles de quién es como:

¿Quién es Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

¿Qué edad tiene Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

¿ Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

¿ Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 tiene hijos?

¿Qué estudió Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

¿En qué trabajó Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (Selenne Hernández Herrera / Facebook)

¿Quién es Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

Selenne Hernández Herrera es una política mexiquense que llegó a la presidencia municipal de Capulhuac para el periodo 2025-2027, impulsada por la coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT) y tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2025.

Su administración estuvo marcada por la controversia luego de que una trabajadora del DIF municipal la denunciara públicamente por presunta agresión física, verbal y sexual en mayo de 2025.

Posteriormente pidió licencia al cargo y fue detenida por autoridades del Estado de México para enfrentar un proceso judicial.

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Qué edad tiene Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

No hay información pública sobre la edad o fecha de nacimiento exacta de Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac.

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (Selenne Hernández Herrera / Facebook)

¿ Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 tiene esposo?

No hay información confirmada sobre si Selenne Hernández Herrera está casada o tiene esposo.

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (Selenne Hernández Herrera / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

No se conoce públicamente la fecha de nacimiento de Selenne Hernández Herrera, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (Selenne Hernández Herrera / Facebook)

¿ Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 tiene hijos?

Sí. diversos reportes periodísticos mencionan que Selenne Hernández Herrera tiene al menos una hija identificada como Andrea Shantty Anzástiga Hernández.

Ella también fue señalada junto con Selenne en el caso de agresión contra una trabajadora del DIF municipal de Capulhuac y por el que ambas enfrentan un proceso judicial.

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Qué estudió Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

Hasta ahora no hay información oficial verificable sobre los estudios universitarios o formación académica de Selenne Hernández Herrera.

En algunos documentos y notas periodísticas aparece mencionada como “licenciada”, pero no se especifica la carrera cursada ni la institución educativa.

Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027 (Selenne Hernández Herrera / Facebook)

¿En qué trabajó Selenne Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac de 2025 a 2027?

La información pública disponible sobre la trayectoria profesional de Selenne Hernández Herrera es limitada.

Se sabe principalmente que desarrolló una carrera en la política municipal hasta convertirse en presidenta municipal de Capulhuac para el periodo 2025-2027.

Antes de la alcaldía se sabe que también trabajó en el Ayuntamiento de Capulhuac, siendo la encargada de despacho de Secretaría y se identifica como emprendedora en sus redes sociales; también participó en actividades empresariales.