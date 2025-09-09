Luis Gutiérrez Reyes, actual director General de Financiamiento y Apoyo en la Secretaría de Economía, es señalado por presuntamente haberse beneficiados con contratos del gobierno de México.

Esto toda vez que es propietario de una empresa, la cual habría recibido al menos 5 contratos destinados para la difusión de campañas públicas federales.

Dicha situación la habría omitido de su declaración patrimonial, por lo que habría un posible conflicto de intereses.

Pero, ¿quién es Luis Gutiérrez Reyes? Esto sabemos acerca del funcionario actual de la Secretaría de Economía.

¿Quién es Luis Gutiérrez Reyes?

Luis Gutiérrez Reyes es un funcionario, el cual actualmente se desempeña como titular de la Dirección General de Financiamiento y Apoyo en la Secretaría de Economía.

En su trayectoria de más de 30 años ha desempeñado diversos puestos importantes, siendo clave en el uso y desarrollo de nuevas estrategias con la ayuda de la tecnología, que buscan mejorar la toma de decisiones.

¿Qué edad tiene Luis Gutiérrez Reyes?

Se desconoce la edad exacta de Luis Gutiérrez Reyes, aunque de acuerdo con reportes tiene más de 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Gutiérrez Reyes?

Luis Gutiérrez Reyes sí se encuentra casado, con Aissa María García, una mujer de nacionalidad cubana.

¿Qué signo zodiacal es Luis Gutiérrez Reyes?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento de Luis Gutiérrez Reyes, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal, de acuerdo con la astrología occidental.

¿Cuántos hijos tiene Luis Gutiérrez Reyes?

Se desconoce si Luis Gutiérrez Reyes tiene hijos, toda vez que reserva su vida familiar al ámbito privado.

¿Qué estudió Luis Gutiérrez Reyes?

Luis Gutiérrez Reyes cuenta con la Ingeniería y Maestría en Ciencias de la Computación por el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría”, ubicado en La Habana, Cuba.

¿En qué ha trabajado Luis Gutiérrez Reyes?

Luis Gutiérrez Reyes ha desempeñado diversos cargos públicos, entre los que destacan:

Subsecretario de Responsabilidades y Combate a la Impunidad en la Secretaría de la Función Pública, junio 2020

Director General de Tecnologías de la Información, diciembre de 2018 a mayo de 2020

Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Luis Gutiérrez Reyes es vinculado a posible conflicto de interés

Xonesta Multimedia, empresa de la que Luis Gutiérrez Reyes es dueño, habría recibido contratos por adjudicación directa que suman un total de 1 millón 262 mil pesos.

Dichos contratos los habría recibido desde 2018, situación que omitió en su declaración patrimonial, señala el medio LatinUS.

Tan solo en la difusión de la campaña Alimentación Saludable, se le adjudicó a Xonesta Multimedia un contrato por 200 mil pesos, tan solo en noviembre de 2019.

Además, previo a ser funcionario público recibió un contrato por 578 mil pesos del Instituto Nacional de las Mujeres, esto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Señala LatinUS el conflicto de interés que esto genera, toda vez que actualmente se trata de un funcionario en activo del gobierno de México.