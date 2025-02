Te decimos quién es Cristal Pelayo, directora en la Cámara de Diputados que habría llevado a su novio y familia a un viaje todo pagado a Roma, con dinero del presupuesto.

El viaje con motivo del 14 de febrero lo habría dado a conocer la cuenta de X Vampipe, que compartió las fotos que subieron Cristal Pelayo con su novio y que ya fueron borradas.

Igualmente, coincide con la foto que subió Cristal Pelayo de su encuentro con el Papa Francisco, el pasado 17 de febrero, y en donde estuvo el controvertido diputado Pedro Haces , criticado por editar imágenes de su visita.

¿Quién es Cristal Pelayo? Directora en la Cámara de Diputados

Cristal Pelayo Rodríguez es la actual directora de general de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Su nombre salió a relucir debido a las fotos con su novio en el viaje a Roma, Italia, que hizo la semana de San Valentín, en donde Cristal Pelayo también llevó a su familia y una amiga.

Igualmente, en 2023 Cristal Pelayo se viralizó debido a que cuando trabajaba en el Senado llegaba en un automóvil Mustang rosa con la palabra Barbie pintada.

Asimismo, sin tener las facultades que corresponden, Cristal Pelayo realizo una gira por Europa en presunta representación del Senado, en donde también realizó una primera visita al Papa Francisco.

¿Qué edad tiene Cristal Pelayo?

Sin embargo, hay diversos datos que se desconocen de Cristal Pelayo, como su edad, aunque se sabe que es originaria de Fresnillo, Zacatecas.

¿Qué signo zodiacal es Cristal Pelayo?

En este tenor, tampoco se tiene la fecha de cumpleaños de Cristal Pelayo ni su signo zodiacal.

¿Quién es el novio de Cristal Pelayo? Esto sabemos de su pareja que fue invitada a Roma

Referente al novio de Cristal Pelayo, a raíz de las fotos de su viaje a Roma, se dio a conocer que es Fabio Madrigal, aunque se tienen pocos datos de él.

Tras darse a conocer las fotos del viaje a Roma, con presunto dinero del presupuesto, Fabio Madrigal borró las imágenes, tanto con Cristal Pelayo como las que se tomó sólo en diversos sitios emblemáticos de la ciudad.

Actualmente, el perfil de Instagram del novio de Cristal Pelayo ya se encuentra privado.

¿Cuántos hijos tiene Cristal Pelayo?

Se presume que Cristal Pelayo no tendría hijos.

¿Qué estudió Cristal Pelayo?

Cristal Pelayo es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de que estaría especializada en Derecho Constitucional, cuyo presunto sinodal fue Ricardo Monreal.

¿En qué ha trabajado Cristal Pelayo?

Previo a ser directora de la Cámara de Diputados, Cristal Pelayo fungió como directora de Servicios Administrativos del Senado de 2021 a 2024.

Esto fue antes de que Cristal Pelayo buscara contender por la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México en las elecciones 2023, ya que se inscribió al proceso de parte de Morena.

Igualmente, Cristal Pelayo fue:

directora de Planeación y Organización de Reuniones de Trabajo en el Senado

subdirectora de Patrimonio Cultural en la alcaldía Cuauhtémoc, de 2016 a 2018

oficial Jurisdiccional de 2014 a 2015

Cristal Pelayo se viraliza por presuntamente llevar a su novio y familia a un viaje a Roma pagado con el presupuesto

De manera inicial, Vampipe compartió solamente las imágenes de Cristal Pelayo con su novio en Roma, que la directora de la Cámara de Diputados nombró “Mi día de San Valentín”, por lo que no habría sido un viaje oficial.

Junto al novio de Cristal Pelayo, también viajaron a Roma Yamileth Rodríguez, amiga de la directora de la Cámara de Diputados, junto con un tercero, Rubén Garcia, todos ya habrían hecho privadas sus cuentas.

Todos habrían visto al Papa Francisco, además de que tanto Cristal Pelayo como su amiga habrían visitado primero Turquía, fotos que también compartió el creador.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, señaló que tal vez el viaje de Cristal Pelayo fue financiado por Marruecos.

Ya que Cristal Pelayo consiguió que la Cámara de Diputados reciba al líder de su parlamento, Mohamed Ould Erracho.