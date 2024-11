El diputado de Morena, Pedro Haces, generó polémica debido a su ausencia en la Cámara de Diputados en la votación sobre la Supremacía Constitucional, hecho por el que el partido Morena es acusado de fraude desde la oposición.

El 30 de octubre de 2024 se aprobaron reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución en la Cámara de Diputados, instancia que registró 343 votos a favor y 129 en contra, entre ellos, el voto del diputado Pedro Haces.

La Supremacía Constitucional pretende “blindar” reformas constitucionales como la reforma al Poder Judicial, la cual ya forma parte de la Constitución Política, y así reafirmar que la Ley de Amparo, suspensiones y acciones de inconstitucionalidad no proceden en este caso.

La ausencia de Pedro Haces en la Cámara de Diputados el día de la votación en torno a la Supremacía Constitucional fue señalada por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien acusó a Morena de hacer “trampas” en el proceso legislativo.

“¡Esto es una burla al proceso legislativo!”, expresó el líder nacional del PRI en sus redes sociales ayer 31 de octubre, donde aseguró que estas acciones remiten a la “Ley de Hérodes, en la que al país se lo chingan o se lo joden”.

Siguen demostrando que esta “Supremacía Constitucional” no es más que la Ley de Herodes, en la que al país se lo chingan o se lo joden. Estas son las trampas que Morena usa para instaurar su dictadura.

¡Esto es una burla al proceso legislativo! El diputado morenista, Pedro Haces, admite que no fue a la sesión donde se aprobó la destructiva reforma de Morena, pero su nombre aparece en el tablero como si hubiera votado a favor.

En ese sentido, el líder nacional del PRI dijo que su partido presentará una acción legal en contra de la votación; esto porque afirmó que se rompió y violó el proceso legislativo.

El propio diputado Pedro Haces confirmó su inasistencia a la Cámara de Diputados el pasado miércoles 30 de octubre, fecha en la que se votó en torno a la Supremacía Constitucional de Morena en el Congreso de la Unión.

“¿Estuvo aquí ayer?”, le cuestionó la prensa a Pedro Haces en la Cámara de Diputados un día después de la votación sobre la Supremacía Constitucional.

“No, no, ayer no no estuve aquí”

Pedro Haces