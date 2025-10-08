Carlos Alfredo Olson San Vicente es un político conservador del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Chihuahua, promotor de la prohibición que se hizo del lenguaje inclusivo en esa entidad.

Algunas de las iniciativas de Carlos Olson, político anti derechos, han sido para regular la interrupción del embarazo mediante una ley que llamó la “Ley de los dos corazones, para proteger la vida desde el primer latido”.

La diputada federal del PT, Lilia Aguilar ha acusado a Carlos Olson de atacar a sus compañeras en el Congreso de Chihuahua sin importar partido. Por ello te contamos más del legislador que promovió la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de Chihuahua:

¿Quién es Carlos Olson?

¿Qué edad tiene Carlos Olson?

¿Quién es la esposa de Carlos Olson?

¿Qué signo zodiacal es Carlos Olson?

¿Cuántos hijos tiene Carlos Olson?

¿Qué estudió Carlos Olson?

¿En qué ha trabajado Carlos Olson?

¿Quién es Carlos Olson?

Carlos Olson San Vicente es un político conservador y anti derechos en el estado de Chihuahua.

Además de prohibir el lenguaje incluyente en escuelas y pronunciarse contra las “estupideces woke”, ha asegurado que Morena promueve el aborto hasta los nueve meses.

La diputada federal del PT, Lilia Aguilar ha acusado a Carlos Olson de atacar físicamente a Irlanda Márquez, diputada de Morena en el Congreso de Chihuahua por sus iniciativas a favor de los derechos de las personas.

Aterroriza a diputadas de todos los partidos como Irlanda Márquez de morena, o su compañera del PAN, Nancy Frías.

Por si no fuera suficiente eso y promover roles de género desde su papel legislativo, también ha atacado a sus propias compañeras del Partido Acción Nacional (PAN) por apoyar iniciativas de diversidad sexual.

¿Qué edad tiene Carlos Olson?

Carlos Olson cumplirá 49 años de edad este 29 de noviembre de 2025, pues nació en esa fecha de 1976.

¿Quién es la esposa de Carlos Olson?

Carlos Olson está casado aunque solo ha subido fotos de su esposa sin abundar más sobre su identidad.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Olson?

Carlos Olson es de signo zodiacal Sagitario al haber nacido un 29 de noviembre.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Olson?

Carlos Olson es padre de familia y ha compartido algunas fotos en redes sociales con su hija.

¿Qué estudió Carlos Olson?

Carlos Olson cuenta con los siguientes estudios:

Licenciatura en Ingeniería Financiera por la Universidad Regional del Norte

Diplomado en Administración Hospitalaria por la Universidad Autónoma de Chihuahua

Maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua

Especialidad en alta Dirección de Empresas por el IPADE

¿En qué ha trabajado Carlos Olson?

Calvos Olson previo a ser diputado en el Congreso de Chihuahua fue:

Senador suplente de Gustavo Madero

Subsecretario de Gobierno del Estado de Chihuahua

Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

Secretario de Servicios Financieros y Administrativos de la Cámara de Diputados

Tesorero Nacional del PAN

Catedráticos

Otros puestos estatales y municipales

También se ha dedicado al coaching ejecutivo en alineación de equipos de trabajo.

Congreso de Chihuahua prohibe lenguaje incluso en las escuelas; es el primer estado en México

El 7 de octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación que prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas de educación básica.

El promovente, diputado Carlos Olson, del PAN, dijo que lo que buscan es fomentar y proteger reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español.