Carlos Olson San Vicente, diputado de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, defendió su iniciativa para prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de Chihuahua.

En medio de las críticas en su contra, el diputado comentó que no se tolerará el uso de lenguaje que vaya en contra de las reglas gramaticales y ortográficas, a fin de “no entorpecer” la educación de las menores.

El diputado Carlos Olson también comentó que la educación debe ser laica, gratuita, nacional y ajena a cualquier tipo de adoctrinamiento político o ideológico que modifique el lenguaje.

Carlos Olson, diputado del PAN (Ig: Carlos Olson)

Carlos Olson asegura que el lenguaje inclusivo entorpece el aprendizaje

Al ser cuestionado por su iniciativa, Carlos Olson reiteró que su objetivo es que los menores aprendan el "correcto uso de lenguaje“, sin faltas de ortografía ni con cambios a palabras por motivos ideológicos.

En opinión de Carlos Olson, el PAN no está yendo en contra de la Constitución ni atenta contra ninguna regla porque simplemente busca que se “enseñe correctamente” el español.

“Lo que estamos haciendo es darle una herramienta a los padres de familia para que ejerzan su derecho a exigir una educación de calidad y que se elimine el lenguaje inclusivo que se quiere imponer en las escuelas. Lo único que ha hecho es destrozar la educación para querer adoctrinar a nuestros hijos”. Carlos Olson, diputado

En ese mismo sentido, Carlos Olson afirmó que el uso de lenguaje inclusivo afecta el aprendizaje de niñas y niños dentro del espectro autista, con debilidades visuales o con algún grado de dislexia .

Aunque señaló que esta iniciativa no busca castigar a quienes usen el lenguaje inclusivo, dijo que en las aulas debe haber respeto a la gramática, la ortografía y la correcta enseñanza del idioma.