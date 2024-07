El ex diplomático Andrés Roemer respondió a las denuncias de abuso sexual y violación por las que fue detenido en Israel en octubre de 2023, pues el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia logró sumar 62 testimonios en ese sentido.

Tras una ficha roja de la Interpol, Andrés Roemer fue detenido por la Policía de Israel el 2 de octubre de 2023 con fines de extradición a México; esto debido a que cuenta con 11 carpetas de investigación por agresiones sexuales ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX).

Tomando en cuenta lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó oficialmente la extradición de Andrés Roemer al Gobierno de Israel. Sin embargo, Andrés Roemer logró obtener prisión domiciliaria desde el 15 de diciembre de 2023.

Andrés Roemer se dice “muerto en vida”: “Ser acusado de violador es un tatuaje para ser atacado por el resto de tu vida”

Andrés Roemer respondió desde su prisión domiciliaria en Israel ante los 62 testimonios que existen en su contra por violación y abuso sexual; el ex diplomático negó todas las acusaciones en su contra; “No soy una víctima ni mucho menos, pero sí he padecido muchas cosas inmerecidas”, dijo en entrevista para una reportera de Grupo Fórmula.

“No me escapé de la justicia sino de la injusticia... llevo aquí tres años. No me permiten una evidencia, no reconocen a mi abogada, jurídicamente me deberían de dar el derecho. No es que me haya escapado de la justicia porque no había nada en contra mía, estaba previniendo que me metieran injustamente a la cárcel y que me destruyeran con lo que ya habían destruido” Andrés Roemer

Como parte de su respuesta. Andrés Roemer adjudicó las acusaciones en su contra a su carácter “confiado y extrovertido”:

“Puedo asumir que le abrí la puerta de mi vida a mucha gente que no debería, que he sido demasiado confiado, que puedo pecar de extrovertido, que me importa mucho caer bien aunque a veces logro lo contrario, que puedo hacer muchas cosas” Andrés Roemer

En ese sentido, se dijo un “muerto en vida”:

“Si volviera a nacer sería mucho más precavido, mucho más desconfiado, mucho más prudente. Hubiera también generado menos expectativa en relaciones íntimas, hubiera tenido la valentía que sí yo salía con alguien tres meses y pues no me late, terminar y hacerlo más fácil, pero no puedo colgarme una medalla de algo que nunca he hecho y las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida, estás hablando con un muerto en vida” Andrés Roemer

Andrés Roemer asegura que le negaron empleo en más 3 universidades por ser acusado de violación

Andrés Roemer también aseguró haber pedido empleo en más de 3 universidades, las cuales le negaron el puesto debido las acusaciones en su contra por violación y abuso sexual.

“El ser acusado de violador es un tatuaje que te sirve para ser atacado por el resto de tu vida, es una sombra que te destruyen; fui a más de tres universidades a pedir trabajo, en todas me dijeron que todo se cumple pero no se puede Andrés Roemer

Roemer insistió en que las acusaciones en su contra son infundadas:

“Estas cuatro denuncias, no tenía acceso a eso. Todas son copias, están llenas de los mismos absurdos y de contradicciones (...) “No hay una sola denuncia, primero me querían armar 12, de las 12 se fueron a cinco, ahorita hay cuatro, de las 12 no pudieron por más que quisieron, dejaron cinco, están hechas con las patas” Andrés Roemer

Además se dijo víctima de una “cacería de brujas” emprendida desde la administración actual:

“No es por mí, no se trata de mí, se trata del mundo. Estamos viviendo en una cacería de brujas, en un macartismo, en una correctitud política, en una bipolarización, en un mundo que divide entre chairos y fifis, entre hombres y mujeres, entre verdes y rojos, entre oprimidos y opresores y sobre todo que está generando una deconstrucción equivoca donde destruye pero no está proponiendo una solución hacia el futuro y somos cientos de miles de personas que hemos sido acusados falsamente” Andrés Roemer

Andrés Roemer: Así vive el ex diplomático en prisión domiciliaria en Israel

La reportera de Grupo Fórmula que entrevistó a Andrés Roemer reveló los detalles de cómo vive actualmente en ex diplomático, quien se mantiene en prisión domiciliaria por acusaciones de violaciones y abuso sexual en contra de al menos 62 mujeres.

La periodista explicó que vio en dos ocasiones a Roemer, quien solo puede salir una vez a la semana de su domicilio; tiene media hora para salir y normalmente ve a su abogado, se toma un café y regresa a su casa con un detector de movimiento en el pie.

El ex diplomático explicó que puede salir al balcón de su vivienda pero no cerrar la puerta de esta área porque se activaría el detector de movimiento. Además dijo que siempre debe estar acompañado por una persona, en este caso de nacionalidad mexicana, las 24 horas del día.

Andrés Roemer: ¿De qué acusan al ex diplomático?

Andrés Roemer fue detenido en Israel debido a 62 denuncias públicas en su contra por probables delitos de violencia sexual, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Mujeres víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil acompañantes, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, lograron la aprehensión de Andrés Roemer con base en 62 testimonios.

“Derivado de las Denuncias Públicas de 62 mujeres vs Andrés N por probables delitos de violencia sexual se da un primer paso hacia la Justicia para las víctimas”. IMDHD

Uno de los testimonios que se hizo visible por el caso de Andrés Roemer fue el de la periodista Monserrat Ortíz, quien explicó que conoció al académico siendo reportera de ADN 40 cuando tenía 23 años de edad.

La periodista contó que le pidieron entrevistar a Andrés Roemer para una nota en sobre la Ciudad de las Ideas, por lo cual un chofer pasó a su casa por ella para llevarla al domicilio de Roemer en la colonia Roma de la CDMX.

“Entonces comenzó la pesadilla”, narró Monserrat.

“Recuerdo que llevaba vestido porque ese día me tocó grabar por el trabajo y tenía que ir formal; pero el hombre comenzó a decirme que seguramente me lo había puesto para enseñarle las piernas” Monserrat Ortíz

La comunicadora contó que uso un cojín para evitar la agresión, pero el académico lo quitó y le tocó las piernas. A pesar que la reportera lo empujó, no se detuvo, según explicó.

“Luego Roemer me explicó que era ‘un gran amigo’ del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa donde yo trabajaba y podía hacer que yo creciera mucho en el medio... pero si no ‘cooperaba’ también podría hacer que me corrieran cuando él lo deseara”. Monserrat Ortíz

“Además me aseguró que era accionista y podía disponer de quien quisiera porque esa empresa, en parte, también era suya. Después se empezó a masturbar y comenzó el abuso sexual”, narró.