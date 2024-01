El exdiplomático mexicano, Andrés Roemer, fue liberado de una cárcel en Israel, luego de ser detenido el pasado mes de octubre por señalamientos de violación en México.

La noticia de su liberación se dio a conocer hoy martes 30 de enero, debido a que, presuntamente, los jueces de Israel determinaron que Andrés Roemer no es una persona peligrosa y le ordenaron prisión domiciliaria.

Ello a pesar de que en México, el también escritor tiene más de 20 denuncias por abuso sexual y comportamientos inapropiados.

No existen las 61 denuncias contra Andrés Roemer, señala su hijo Alejandro Roemer

Cabe destacar que la resolución de Israel sale a la luz días después de que el Gobierno de México solicitó ante la Corte Penal Internacional (CPI) que se investiguen los posibles crímenes que cometen contra la población de Gaza en la guerra contra Hamás, para prevenir el genocidio de la población palestina.

A través de X, Andrés Roemer compartió un escrito en donde informó su liberación de la cárcel de Israel, aunque no especificó cuándo fue liberado, la noticia de su arresto domiciliario la dio el 27 de enero.

Según su texto, Israel descubrió “mil falacias mexicanas”, por lo que determinaron que no es una persona peligrosa y fue liberado tras pasar 76 días en prisión.

El exdiplomático también compartió que en un principio las autoridades israelíes le prohibieron decir que estaba fuera de la cárcel, y que posteriormente él mismo decidió aislarse y recuperarse.

Ante este señalamiento, se desconoce si la liberación de Andrés Roemer se dio en los últimos días o a mediados de diciembre, ya que, según expone, estuvo encarcelado durante 76 días, y su detención con fines de extradición ocurrió el 1 de octubre.

“Muy queridos amigos.

¡Los quiero tanto!

En contra de las estadísticas mas robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia.

Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia.

La historia vivida en mis últimos años es inefable. Me abandonó el mundo. A pesar de ello en prisión escribí mi ser y sentir.

En el libro (pronto a publicarse): “La verdad ya no importa”. Aparecen mucho de sus nombres. Mi gratitud.

La primera parte: “la cacería”, la segunda: “la jaula”.

Todo es parte de la trilogía (tres libros) que he escrito. (Brainwashing, Nadie Mas).

Les comparto toda mi historia y la genealogía de la misma. Aun cuando la verdad ya no importa.

Tengo una gratitud inmensurable con sus ánimos y apoyo. Me significaron y dieron aliento en un infierno inimaginable.

Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante.

Tenemos tanto que compartir. Con la esperanza de que la verdad salga a la luz algún día y se vislumbre justicia.

Estar fuera de la cárcel en medio oriente, entre hebreo y árabe…durante la guerra y siendo absolutamente inocente de barbaridades que se me han fabricado…es un sentimiento de gracia y hierofania.

Fueron 76 días…más de 25 de ellos con la misma ropa, nunca con un espejo, siempre acosado a la violencia.

Al final del camino yo reconozco; que no es un pedazo de pan o de papel de baño lo más inexorable de la existencia; sino las personas que uno ama y de quien uno es amado. Mis amigos, familia, pos pareja, cuñadas y cuñado, amados tanto.

Les debo a ustedes (y a los libros y las letras), mi seguir en el mundo.

Les agradezco infinito su energía, letras…amor. Les ofrezco disculpas mi estar y no estar en redes. Al principio me prohibieron decir que estoy fuera, por otro lado, sorpresivamente; me necesite aislado y en recuperación.

Estoy aquí. Ustedes siempre han estado en mi.

Los amo, gratitud eterna.”

Andrés Roemer