El sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) 2025 ha generado gran polémica, pues algunos videos han evidenciado que el 95% de los jóvenes que se postularon obtuvieron bola blanca.

Como años anteriores, del color de la bola que se le otorgue a cada joven en el sorteo dependerá si serán reclutados para realizar su servicio o liberan su Cartilla Militar directamente.

Pero ¿qué significan los colores de las bolas en el Servicio Militar Nacional? Te damos todos los detalles sobre este proceso obligatorio si estás próximo a adquirir tu Cartilla Militar.

Servicio Militar Nacional (Alberto Roa / Alberto Roa)

Esto significan los colores de las bolas en el Servicio Militar Nacional

Del color de la bola que recibas en el sorteo depende tu situación en el Servicio Militar Nacional, por lo que es importante que sepas que significa cada color:

Bola blanca: significa que el joven tendrá que encuadrarse en el Ejército o la Fuerza Aérea para recibir adiestramiento militar activo

Bola azul: significa que el joven tendrá que recibir el entrenamiento correspondiente por parte de la Armada de México

Bola negra: Exenta al joven del servicio activo, pero permanece a disposición de la comandancia de su zona.

Bolas del Servicio Militar Nacional (Yazmin Betancourt)

¿Cuáles son las fases del Servicio Militar Nacional para obtener la Cartilla Militar?

De acuerdo con la información, el proceso inicia con el alistamiento, que es obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años de edad y voluntario para las mujeres. Tras esto, siguen las siguientes fases: