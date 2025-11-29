El Servicio Militar Nacional (SMN) desató una gran polémica pues los jóvenes han denunciado que 95% de los participantes obtuvieron bola blanca y tendrán que asistir a hacer su servicio.

De acuerdo con la información, la cantidad de bolas blancas del sorteo 2025 del SMN fue de alrededor de 95%, por lo que la mayoría de postulantes a la Cartilla Militar; todos los detalles.

SMN ( )

Denuncian que 95% del SMN obtuvo bola blanca y deberá hacer servicio militar

A través de redes sociales se ha viralizado que la mayoría de los jóvenes que realizan su trámite para la Cartilla Militar obtuvieron bola blanca, por lo que tendrán que hacer su servicio.

Entre los videos que se hicieron virales se encuentra uno del sorteo del SMN en Mexicali, donde un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional reveló un punto importante sobre la selección de este año.

Según el video, en el sorteo del SMN de Mexicali mil 270 hombres se postularon para la Cartilla Militar, pero solo 13 de ellos obtuvieron bola negra y quedaron exentos del servicio militar.

Los reportes indican que este incremento en el reclutamiento para el servicio militar fue un acuerdo nacional y la orden habría venido desde “altos mandos”, aunque no se dio más información al respecto.