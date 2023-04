¿Qué hora es en México? Horario de verano en celulares genera caos y confusión en redes sociales, este domingo 2 de abril.

A través de redes sociales, miles de usuarios compartieron sobre una falla en sus celulares relacionada con el cambio de horario de verano, pues cambiaron de hora a pesar de que éste ya no existe.

Las personas que han reportado lo ocurrido se dieron cuenta del error porque sus alarmas sonaron una hora tarde este domingo, 2 de abril de 2023, día que se hubiera realizado el cambio al horario de verano en México.

El problema se debió a que hubo servidores, celulares y otro tipo de dispositivos que realizaron el cambio al horario de verano de forma automática, luego de no recibir la actualización.

Por esto, el cambio no se debió realizar, sin embargo, muchos celulares le jugaron una mala pasada a las personas y cambiaron automáticamente al horario de verano adelantando una hora, lo que generó confusión y caos.

Además, algunas personas reportaron que llegaron temprano a su trabajo por la hora que se adelantó en sus celulares.

ENTONCES QUE HORA ES CHINGADA MADRE????

¿Qué hora es en México?

Para consultar qué hora es en México y poder configurar los celulares que cambiaron al horario de verano por un error en la actualización de su sistema, la hora puede ser consultada en Google .

O puedes visitar alguna página especializada en informar sobre los horarios, como time.is, o bien, la página oficial del Cenam .

Asimismo, cuando los usuarios comenzaron a reportar el error de sus dispositivos que cambiaron al inexistente horario de verano, surgieron las recomendaciones de ajustar la configuración del sistema para cambiar la hora de forma manual y así evitar contratiempos.

La última vez que se hizo un cambio en el horario fue a las 02:00 horas del domingo 30 de octubre de 2022, cuando el reloj se atrasó una hora para entrar al llamado Horario de Invierno, el cual se quedará de manera permanente en México.

¿Cuándo se eliminó el horario de verano en México?

A finales de septiembre de 2022, los diputados aprobaron la eliminación del horario de verano, por lo que el domingo 30 de octubre de 2022 fue el último día que se realizó el ajuste en los relojes.

Sin embargo, los municipios de la frontera norte deberán mantener un horario estacional de excepción “dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica existente con la zona fronteriza colindante de los Estados Unidos de América”.

Este horario estacional inició el segundo domingo del tercer mes del año, es decir, el 12 de marzo y concluirá a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre.

Lo anterior permite que estados y municipios fronterizos tengan un horario estacional, además de que los congresos locales podrán decidir si quieren emplear un horario de verano o no.