¿Qué es la Marea Rosa? Se trata de la organización que realizará marchas en diferentes estados de la República Mexicana, aunque en la Ciudad de México (CDMX) contará con la presencia de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

A casi dos semanas de celebrar las elecciones en nuestro país, dicha organización volverá a tomar las calles este domingo 19 de mayo en la plancha del Zócalo Capitalino, tal como lo hizo en noviembre de 2022.

Más de 100 organizadores, así como miles de sus simpatizantes, se han sumado a la “Defensa de la República” pero, ¿Qué es la Marea Rosa? Te damos los detalles del movimiento en el que estará Xóchitl Gálvez.

"Marcha por la Democracia" en el Zócalo capitalino (Fotógrafo Especial)

¿Qué pide la “Marea Rosa”? La organización marchará este 19 de mayo

De acuerdo con su descripción en X (antes Twitter), la Marea Rosa es una red ciudadana cuyo objetivo es defender la democracia e incentivar al voto en las elecciones del 2 de junio de 2024.

Entre las aspiraciones de la Marea Rosa se encuentra “ Salvar la Democracia para hacer una verdadera diferencia en estas elecciones y crear la red democrática más grande nunca antes vista en México”.

En punto de las 9:30 horas de este 19 de mayo, el movimiento se congregará en el Zócalo, pero también tendrá presencia en Estados Unidos, España, y los siguientes estados de México:

Aguascalientes

Quintana Roo

Campeche

Michoacán

Chihuahua

Veracruz

Oaxaca

Jalisco

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Se estima que la Marea Rosa estará en 80 ciudades diferentes, siendo la Ciudad de México en donde se presente como vocera la candidata presidencial de la alianza PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez.

Los organizadores recalcaron que dicha movilización será fiscalizada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ante la presencia de los Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, quienes se subirán al templete este 19 de mayo de 2024.

Recuerda, que este domingo 19 de mayo, estaremos marchando en más de 70 ciudades del país. La gran Marea Rosa de nuevo se reune de cara a la votación del 2 de junio. ACOMPAÑANOS.#YoSiVoyALaMarcha#NoNosDetendran pic.twitter.com/J8yuP797Z3 — Poder Ciudadano Mx X Mx (@PodermxXmx) May 14, 2024

¿La Marea Rosa apoya a Xóchitl Gálvez?

Si bien la Marea Rosa es una organización cuyo principal objetivo es garantizar la democracia, este nació a partir de las posturas del presidente, por lo que se intuye que es contrario a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Marea Rosa también ha tenido el objetivo de fomentar el “voto útil”, siendo este a favor de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México, y Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX.

Por el contrario, la organización rosa no promueve el voto ni la declinación de Jorge Álvarez Máynez por Xóchitl Gálvez. ”Movimiento Ciudadano no le va a ganar al oficialismo, no está en la mira para nosotros, de nuestra parte no hacemos llamado a que decline”, explicaron.

En respuesta a la pregunta expresa de ¿Quién está detrás de la Marea Rosa? Una investigación de El País arrojó que no son organizaciones civiles, sino que fueron convocadas por el Partido Acción Nacional (PAN) a petición del empresario Claudio X.

El ejemplo es “Sociedad Civil México”, un grupo que opera a través de las redes sociales y cuya fundadora es Ana Lucía Medina Galindo, militante formal del PAN desde 2005, dijo el diario El País.

¿Cómo van Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

El posicionamiento de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con casi 25 puntos de ventaja respecto a Xóchitl Gálvez.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 26 de abril de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 54.4%

Xóchitl Gálvez: 21.3%

Jorge Álvarez Máynez: 12.8%

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.