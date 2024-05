Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, le pidió a Morena que no le guarde rencor a la marcha de la denominada Marea Rosa; “no sean ardidos”, dijo la aspirante de la coalición opositora rumbo a las elecciones 2024.

La marcha de la Marea Rosa que encabezará Xóhitl Gálvez se tiene prevista para el domingo 19 de mayo y su punto de congregación será el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, también se esperan manifestaciones en otros estados del país.

La manifestación se llevará a cabo unas horas antes del tercer debate presidencial entre las candidatas Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM) y Xóchitl Gálvez (PAN, PRI y PRD) y el candidato Jorge Álvarez Máynez.

Xóchitl Gálvez le hizo una solicitud a Morena debido a la marcha de la denominada Marea Rosa que se llevará a cabo el domingo 19 de mayo en la CDMX; esto en el marco de un encuentro con población LGBTTTIQPA+ por el Día para erradicar la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia.

Durante su participación en el evento realizado en la CDMX, esto fue lo que dijo la candidata hoy viernes 17 de mayo:

“Quiero decirle a los de Morena: No se ardan de esta marcha, no se ardan de la Marea Rosa. Pero es que su servidora si va a defender al INE, sí va a defender a la democracia. Nosotros no queremos un Plan C que termine con esta división de poderes, que concentre el poder”

Xóchitl Gálvez