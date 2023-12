Luis de Llano, famoso productor que fue condenado por daño moral contra la cantante y actriz Sasha Sokol de Timbiriche, apoya la Ley Magno.

La polémica iniciativa que promueve la Ley Magno busca proteger la reputación de los hombres señalados de abuso sexual mientras no se presente una denuncia formal.

Pero, ¿qué es la Ley Magno y por qué la apoya Luis de Llano? Te contamos los detalles en la nota.

La polémica iniciativa promovida por Luis de Llano, no permite que se incrimine sin fundamento ni pruebas a una persona por abuso sexual, es decir, que no se presente una demanda formal en su contra.

Además, la Ley Magno prohíbe que se haga del caso algo mediático y que se respete la presunción de inocencia del acusado.

Coco Levy, acusado de presunto acoso sexual en junio de 2022 por Danna Ponce durante una entrevista de trabajo, explicó a Ventaneando que la Ley Magno es:

Además, Coco Levy agregó que:

Sasha Sokol, integrante de Timbiriche, denunció a Luis de Llano de manera legal por daño moral en julio de 2022.

El 10 de mayo de 2023, Sasha Sokol informó en redes sociales que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX encontró culpable a Luis de Llano por violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor al haber mantenido una relación con ella cuando tenía 14 años de edad y él 39 años de edad.

A pesar de la condena por daño moral, Luis de Llano apeló la decisión del tribunal y se declaró víctima de infames injurias y actos lacerantes.

Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos.

Luis de Llano