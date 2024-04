Un caso de maltrato animal en Yucatán ha provocado la indignación en redes sociales luego de que un desalmado pisó la cabeza de dos gatitos; aunque ya lo denunciaron, el repudio es latente entre internautas.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria Kary Bojórquez Medina hizo pública la denuncia de este atroz hecho que ocurrió el sábado 27 de abril, en una vivienda ubicada en Chuburná Puerto, en Yucatán.

Mediante este testimonio, la internauta no sólo denunció al hombre que asesinó a sangre fría a dos indefensos animales , sino también a las autoridades que han actuado de manera indolente ante esta forma de maltrato animal.

Pero, ¿qué pasó en Yucatán? Te explicamos este terrible caso donde un desalmado pisó la cabeza de dos gatitos así como lo que ha pasado con la denuncia en redes sociales.

En la denuncia publicada en redes, Kary Bojórquez Medina narró que fue alertada por este caso de maltrato animal, al mismo tiempo que acusó que las autoridades fueron omisas e incluso se burlaron a pesar de que el desalmado mató a dos gatitos pisándoles la cabeza.

De acuerdo con el testimonio de la usuaria de Facebook, el hombre, de quien no reveló su identidad, vive con una mujer extranjera en un domicilio de Yucatán.

Asimismo, Bojórquez Medina condenó el actuar de las autoridades estatales, recordando que el maltrato animal está penado en el Código Penal.

Conviene señalar que la internauta de redes sociales, ya había alertado por este violento hecho cometido contra los pequeños gatitos, pues previamente pidió ayuda para denunciar este caso reportado en Yucatán.

“Como siempre los oficiales no quisieron hacer su trabajo; hasta se burlaron por ser animales, es el pinche problema de no poner a cargo a personal preparado, se le olvida que la crueldad animal se encuentra en el Código Penal (...) hay más gatitos que lo más triste terminarán igual y como no hay vecinos ni quien los ayude”

Kary Bojórquez Medina, usuaria de Facebook