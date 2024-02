¿Qué es el bono sexenal? Te contamos todo sobre esta prestación aprovechando que AMLO, en su facultad como presidente de México, la rechazó por su carácter austero.

Tal parece que el país comienza a prepararse para el final del sexenio presidencial de AMLO, quien dio inicio a sus labores como titular del Poder Ejecutivo Federal un 1 de diciembre de 2018.

Pues en este sentido, una de las prestaciones correspondientes a la conclusión de dicho periodo político , causa eco debido a que el presidente de México ya la rechazó por austero.

Se trata del bono sexenal, un tipo de remuneración al que AMLO calificó como una mala costumbre y sobre el cual, para tener mejor contexto sobre la determinación, a continuación te vamos a detallar.

El bono sexenal es una prestación que debería contemplarse en el presupuesto federal y con la cual los trabajadores y funcionarios de la administración reciben un estímulo económico extraordinario .

La prestación, según es el cargo de cada persona, ronda por los 2 mil 500 pesos, aunque en el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto se otorgaron alrededor de 3 mil pesos en promedio por trabajador .

De acuerdo con los registros oficiales, el bono sexenal es una prestación que se implementó con formalidad durante el periodo presidencial de Felipe Calderón.

Asimismo, se había dictado para considerar en el presupuesto final de cada gobierno y se definió que su entrega sucedería siempre una quincena antes de la última del ejercicio presidencial en turno.

No obstante, por el rechazo de AMLO, autodenominado austero, el bono sexenal no tendrá efecto en la conclusión de su periodo como presidente de México.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de febrero, y por su compromiso con la austeridad, AMLO anunció su rechazo al bono sexenal y declaró su ausencia del presupuesto presidencial.

El motivo para la determinación, según AMLO, es que el bono sexenal es una prestación que califica como “mala costumbre ” porque lo realmente estipulado para funcionarios son sueldos y aguinaldos.

“Ya no hay malas costumbres, ya no. Eso no está presupuestado. Pues sí, es que eso no está en el presupuesto. Están los sueldos, y desde luego, el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo porque vamos a terminar en septiembre. Me refiero a los trabajadores de confianza”.

AMLO