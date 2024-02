El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció por el “fracaso” de Telmex, mismo que fue expuesto por el empresario Carlos Slim Helú en su conferencia del 12 de febrero.

AMLO dejó clara su postura ante la mención del empresario dueño de Grupo Carso, considerado el hombre más rico de México y América Latina, y entre los 15 más ricos del mundo, destacando sus logros.

Además, durante la conferencia mañanera de hoy 13 de febrero, AMLO respondió si su gobierno piensa comprar Telmex, después de que Carlos Slim afirmó que la compañía “no es un negocio” para él.

AMLO dijo que “para nada” está pensando en adquirir Telmex, luego de que Carlos Slim acusó que la compañía de telefonía mexicana ya “no es negocio”.

AMLO también compartió que, a su parecer, a Carlos Slim “le está yendo bien” y que eso se debe a que es un buen empresario, y a que “cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro”.

Ello en referencia a que a México le va bien en materia económica con el modelo de “humanismo mexicano”, en donde, según dijo el presidente, hay una sociedad mejor en beneficio de todos los mexicanos.

“Si él ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario y además porque dinero llama dinero, pero es otra cosa”, finalizó el titular del ejecutivo federal.

“No, no, no, para nada, no.

Le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios, ya he dicho otras veces que cuando la milpa seda bien alcanza hasta para el pájaro, por eso ellos están constatando de que funciona nuestro modelo económico, el humanismo mexicano, que es único y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados. Estamos demostrando que si no hay corrupción ,no hay lujos y hay austeridad se puede lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos”.

AMLO