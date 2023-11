El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó ante el posible regreso de Manlio Fabio Beltrones a la Cámara de Senadores; esto fue lo que dijo hoy 28 de noviembre en conferencia de prensa.

El exgobernador de Sonora, acusado de lavado de dinero en Andorra, dejó la puerta abierta para volver a ocupar un escaño en la Cámara de Senadores, según dijo durante un evento de la Fundación Beatriz Beltrones.

“Las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré”

Manlio Fabio Beltrones