Ante el paro nacional de agricultores, los productores de trigo piden al gobierno federal para obtener apoyo para todo el campo mexicano, y que este no sea solo al maíz.

En especial, además del maíz blanco, piden apoyo para la siembra de trigo cristalino, pues manifestaron que la falta de este cereal puede afectar gravemente a todas las industrias en nuestro país.

Bloqueos de agricultores en Michoacán, Guanajuato y Jalisco (Fernando Carranza García/Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Luego de que el gobierno de México ofreciera a los agricultores un acuerdo para el maíz blanco, productores de trigo también solicitan la ayuda de las autoridades federales.

Aseguraron que el gobierno de México no les ofrece normativas que los ayuden a proteger el producto nacional frente a cereales extranjeros.

Acusaron que se ven vulnerables frente a los elevados costos de producción, los cuales hacen que no sea rentable la siembra de trigo.

Puntualmente señalaron los elevados costos que enfrentan en insumos como fertilizantes, refacciones, insuficiencia de agua, entre otros.

Y es que señalaron que, si el gobierno no apoya la producción del trigo nacional, miles de industrias se verán afectadas por esta situación.

Señalaron que con la falta de trigo se deja de producir:

Tortilla

Pan

Pastas

Galletas

Además de que también sin trigo para la engorda se afecta a la industria de animales como ganado y aves .