Pío López Obrador promovió un juicio de amparo en reclamo a la Fiscalía General de la República, para definir la situación legal de una carpeta de investigación de 2023.

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el recurso el 11 de septiembre ante un juzgado en materia penal de la ciudad de México.

La carpeta de investigación corresponde a la FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023; sin embargo, se desconoce la figura de Pío López Obrador en la misma o el caso al que estaría relacionado.

Pío López Obrador promueve amparo contra la FGR para definir situación legal

El pasado viernes 11 de septiembre, Pío López Obrador presentó un juicio de amparo contra la FGR para que determine si ejerce acción penal por una carpeta de 2023.

Sin embargo, el documento disponible no precisa el origen de la investigación ni la relación de Pío López Obrador en la misma, por lo que se desconoce si sería la entrega de dinero.

Pío López Obrador (Iván Stephens / Cuartoscuro)

El acto reclamado por Pío López Obrador correspondería a la dilación de la FGR para determinar el curso de la investigación por parte de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas.

El amparo de Pío López Obrador fue turnado a la jueza Gabriela Sandoval Saavedra, del juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la CDMX.

En los documentos consultados no se señala si la jueza ya admitió a trámite el amparo o si otorgó una medida cautelar a favor o en contra de Pío López Obrador.

Hasta el momento, el hermano del expresidente no se ha pronunciado sobre el juicio de amparo.