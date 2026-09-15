Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, diputada federal de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) por la pérdida de una mascota.

La propuesta plantea que los trabajadores puedan solicitar 3 días de permiso laboral con goce de sueldo cuando enfrenten la muerte de un animal de compañía.

Para hacer efectivo el permiso, la iniciativa contempla acreditar el fallecimiento mediante una constancia expedida por un médico veterinario, de acuerdo con lo planteado por Rodríguez.

¿Qué propone la reforma a la LFT por la muerte de una mascota?

La diputada Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León explicó que los animales de compañía forman parte de muchas familias, por lo que su muerte puede representar un proceso de duelo para sus propietarios.

La legisladora señaló que alrededor del 70% de los hogares en México tienen al menos una mascota, según el dato mencionado durante la presentación de su propuesta.

Mascotas (Nadia Vasil'eva / Pexels)

De acuerdo con Rodríguez, el objetivo consiste en establecer una medida concreta para que los empleados puedan afrontar esos primeros días de luto sin tener que solicitar autorización especial.

La iniciativa plantea modificar el artículo 132 de la LFT, apartado que establece diversas obligaciones de los patrones frente a sus trabajadores.

El permiso propuesto tendría una duración de 3 días laborales con goce de sueldo, siempre que la persona acredite la muerte de su mascota.

Para comprobar el fallecimiento, el trabajador tendría que presentar una constancia de un médico veterinario, según los requisitos contemplados actualmente en la iniciativa.

Rodríguez argumentó que reconocer este periodo permitiría atender el duelo por la pérdida de un animal de compañía sin depender exclusivamente de la decisión del empleador.