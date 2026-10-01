Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, planteó la posibilidad de descontar el día a diputados ausentes tras cuestionar que “pasan lista y se van”.

El malestar del también coordinador de la bancada de Morena se originó luego de que el pleno luciera casi vacío pese a existir un llamado a presenciar la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador.

Monreal presentará iniciativa para descontar el día a diputados que se ausenten del pleno

Monreal tildó de incivilizado e incorrecto el hecho de convocar a comparecer a servidores públicos de alto nivel a la Cámara de Diputados, para terminar hablándole a un salón prácticamente vacío.

En su reclamo, cuestionó el sentido de exigir la presencia de integrantes del gabinete federal si los propios diputados no se quedan en el Pleno para escuchar las intervenciones ni dar el debido seguimiento a la rendición de cuentas.

Monreal presentará iniciativa para descontar el día a diputados que se ausenten del pleno (Cámara de Diputados)

Monreal adelantó que llevará la propuesta ante la Jucopo para establecer acuerdos que obliguen a la totalidad de los diputados a permanecer en el salón de sesiones o en sus respectivas comisiones de trabajo.

Entre las acciones concretas se plantea el establecimiento de un esquema con pases de lista intermedios y periódicos conforme avance la audiencia.

De este modo, a aquellos legisladores que no se encuentren presentes durante las verificaciones subsecuentes, se les aplicará de inmediato el descuento salarial correspondiente al día de trabajo.

Según lo manifestado por Ricardo Monreal, aplicar sanciones económicas a quien falle a su responsabilidad representa la solución más lógica para corregir estas conductas en el Congreso.