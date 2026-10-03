Sigue la controversia por los permisos otorgados para pantalla publicitaria en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, Jalisco.

La embarcación, operada por la empresa Oceanic Marketing, ha generado preocupación e indignación entre turistas y locales porque proyecta anuncios que interrumpen el paisaje natural.

Pese a que autoridades aseguran que no otorgaron el permisos para la pantalla publicitaria, la compañía sostiene que opera dentro del marco normativo federal.

Lo que se sabe sobre los permisos de la pantalla publicitaria en Bahía de Banderas

Las autoridades no han revelado todavía quién otorgó los permisos para la la pantalla publicitaria en Bahía de Banderas.

El pasado 21 de septiembre 2026 el Ayuntamiento de Puerto Vallarta señaló que el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, solicitó una investigación para revisar los permisos de las embarcaciones que navegan en la zona.

Lo que se sabe hasta el momento es que pantalla publicitaria en Bahía de Banderas se encuentra matriculada en la Capitanía de Puerto Regional de Mazatlán, Sinaloa.

Barco con publicidad en Puerto Vallarta (Especial)

La cual emitió un despacho de cabotaje con destino de arribo a Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas, Nayarit, donde realiza operaciones de “atraque y permanencia”.

Por lo que se encuentra en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Nuevo Vallarta en Bahía de Banderas.

Así lo confirmó la Secretaría de Marina (Semar) en un oficio expedido el 24 de septiembre y firmado por le titular de la capitanía Ubaldo Gómez Rodríguez en respuesta a la regidora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, María Laurel Carrillo Ventura.

Pantalla publicitaria en la Bahía de Banderas: esto se sabe sobre sus permisos (Especial)

No obstante, la propia María Laurel Carrillo Ventura solicitó este viernes 2 de octubre a la capitanía más información sobre la embarcación con el fin de informar a la ciudadanía.

Entre los datos que se piden son:

Registro e identificación de la embarcación

Permisos y autorizaciones otorgados para el desarrollo de actividades publicitarias

Informe de seguridad para saber si la embarcación cumple con las normas

Verificación e inspección para conocer si se le ha realizado alguna diligencia de supervisión

Comunicaciones previas sobre reportes o quejas de otras autoridades locales, estatales o federales sobre la operación de la embarcación

Pantalla publicitaria en la Bahía de Banderas: esto se sabe sobre sus permisos (Especial)