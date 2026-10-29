El Congreso de México presentó iniciativas para devolver la colegialidad al INE, en medio de acusaciones contra Guadalupe Taddei por supuestos contratos irregulares durante su gestión.

La situación fue confirmada por el senador de Morena, Pável Jarero, impulsor de eliminar la colegialidad y otorgar “superpoderes” a Guadalupe Taddei, quien indicó que apoyará lo que decida el Pleno.

Senador Pavel Jarero dio 'superpoderes' a Guadalupe Taddei (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Presentan iniciativas para devolver la colegialidad al INE

De acuerdo con fuentes, las iniciativas que proponen devolver la colegialidad al INE fueron presentadas por todas las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

La mayoría proponen dar revés a las modificaciones de Pável Jarero, y devolver al Consejo General del INE la facultad de aprobar los nombramientos de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas.

Los legisladores de todas las bancadas coinciden en la necesidad de restablecer la colegialidad en las decisiones de alto nivel dentro de la autoridad electoral y evitar el poder concentrado.

De prosperar las reformas, los nombramientos volverían a ser sometidos a la aprobación del Consejo General del INE y no dependerían exclusivamente de la presidencia, como ocurrió con Guadalupe Taddei.

Hoy en el @senadomexicano se hicieron públicas 4 iniciativas para restablecer la colegiación del @INEMexico en los nombramientos de mando superiores.



Una es de Morena

Dos del PAN

1 del PRI.



El autor de la reforma para eliminar la colegiación, @PavelJareroVa , dice que… pic.twitter.com/rFbb33pEUe — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 28, 2026

Pável Jarero respaldará lo que decida el Pleno sobre colegialidad del INE

Al informar sobre las iniciativas, el autor de la reforma para eliminar la colegialidad, Pável Jarero, dijo que respaldará lo que se decida en el Pleno y que no se debe tolerar ninguna situación que deslegitime al INE.

No hay que tolerar ninguna situación que deslegitime lo que nosotros necesitamos de un poder electoral fuerte, que sea garante de elecciones limpias y donde haya transparencia. Entonces esa es nuestra posición. Pável Jarero, senador de Morena

En una entrevista previa, el senador morenista defendió que su iniciativa tenía la intención de evitar confrontaciones en el INE y agregó que, si existe algún ilícito dentro de la institución, este debe ser sancionado.